Jarmila Rážová do funkce hlavní hygieničky nastoupila 12. března ihned poté, co vláda narychlo odvolala její předchůdkyni Evu Gottvaldovou, s jejíž prací ministři nebyli spokojení. Když se Rážová přesouvala ze středočeské hygienické stanice na ministerstvo, byla v Česku nákaza koronavirem potvrzená u stovky lidí. Nyní už jsou případů víc než tři tisíce. Vládní odborníci chtějí šíření viru zpomalit spuštěním takzvané chytré karantény, která má s pomocí dat od mobilních operátorů a bank urychlit cestu do izolace. Kromě toho je podle Rážové potřeba, aby se lidé dostali k testům na virus a dodržovali vládní opatření. Jedním z nich je například povinné nošení roušek na veřejnosti.

HN: Světová zdravotnická organizace uvedla, že všeobecné nošení roušek nepovažuje za smysluplné. Česko je jedna z mála zemí, kde jsou roušky na veřejnosti povinné. Jak to s nimi tedy je?

U nás je to opravdu nařízeno všude. Na druhou stranu, WHO upozorňuje na to, že trvalé nošení může vést k "falešnému" pocitu bezpečí. A ono to tak úplně není. Když sedíte celý den u počítače, asi se tolik neděje. Ale jakmile je jakákoli zvýšená fyzická zátěž, člověk víc dýchá. A jakmile roušku provlhčí, měl by ji vyměnit. Pokud ji máte celý den, vzniká nebezpečí, že opakovaně dýcháte špatný vzduch. Respirátory i roušky se musí nosit tak, jak říká návod, a měly by se měnit. Pak má jejich nošení smysl.

HN: WHO upozorňuje i na to, že když člověk sundavá roušku špatným způsobem, může se při tom nakazit. Navíc, jak říkáte, je potřeba roušky pravidelně měnit. Ne každý to možná dělá. Nemůže tedy plošné vládní nařízení být spíš ke škodě?

Myslím si, že ke škodě není. To, že máme zakrytý nos a ústa, je určitá bariéra před virem, který se šíří velmi rychle kapénkovou nákazou. Ale je důležité říct, že se šíří i rukama. Je potřeba nejen nosit roušku, ale dodržovat také hygienu rukou.

HN: Když ale WHO říká, že smysl nošení roušky vidí jen u nakažených, a my tu máme plošné nařízení, působí to, že jsme chytřejší než WHO.

To bych si neodvážila tvrdit. WHO je nadnárodní organizace, která sdružuje spoustu expertů a dává určitá doporučení, která jsou vesměs velice racionální a dobrá. Ale je potřeba si uvědomit, že tu probíhá komunitní přenos. Virus v Česku je, přenáší se kapénkovou nákazou, těsným kontaktem lidí. Když lidé jezdí do práce metrem, tramvají, autobusem, určitě je lepší, když roušky mají.

A podomácku vyrobené jsou navíc hezké. Myslím, že se z toho stala skoro móda. Líbí se mi, že v té těžké situaci se našli lidé, které je začali šít. Dali do toho něco ze sebe. Lidé dnes v České republice chápou, jak to funguje, že jejich rouška chrání ostatní a roušky ostatních je.

HN: Ale asi nikdo nečekal, že bude potřeba šít doma roušky i pro zdravotníky.