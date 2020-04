Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula chystá plošný test na koronavirus u vzorku populace. Chce tak zjistit promořenost, tedy podíl nakažených mezi obyvateli Česka. Uvedl to ve středu Český rozhlas - Radiožurnál. Kdy a kde bude testování prováděno, zatím náměstek neupřesnil. Plošně chce nechat otestovat i obyvatele Litovelska na Olomoucku, kde do pondělí platila spolu se sousedním Uničovskem karanténa kvůli vysokému počtu nakažených. Prymula dosud vedl Ústřední krizový štáb a nově se podle rozhodnutí vlády zaměří na projekt takzvané chytré karantény.

Průzkum na reprezentativním vzorku české populace chce Prymula uskutečnit podle rozhlasu co nejdříve, pravděpodobně příští týden. "V tuto chvíli se připravuje protokol, který zpracovávají lidé z olomoucké lékařské fakulty a jejích vědeckých institucí. Očekávám, že mi bude zaslán zítra, nebo pozítří (ve čtvrtek, nebo pátek). Pak bude nutné získat souhlas etické komise," řekl. "Jinak tam žádné další problémy nejsou a předpokládám, že tu studii provedeme ve vybrané lokalitě, možná v Praze," dodal. Kolik lidí chce takto otestovat, neuvedl.

Ústřední krizový štáb bude ve středu řešit další opatření v boji proti koronavirové epidemii. Poprvé se v plné sestavě sejde pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který v čele štábu nahradil epidemiologa Prymulu. Prymula, který se nyní podle rozhodnutí vlády zaměří na projekt takzvané chytré karantény, společně s dalšími zdravotnickými experty zhodnotí vývoj epidemie přesně měsíc po potvrzení prvních tří případů onemocnění COVID-19 v Česku.

O možném dalším vývoji epidemie v České republice bude ve středu ráno informovat na tiskové konferenci Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Před týdnem očekával, že se Česko dostane na konci března na 3000 případů nákazy. První tři případy onemocnění české úřady oznámily 1. března.

Odpoledne se také sejde vláda k jednání o dalších opatřeních pro řešení epidemie koronaviru a jejích ekonomických následků. Ministři by měli jednat o plošném odložení hypoték a úvěrů a o odkladu nájmů. Zabývat se budou i návrhem na prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 12. dubna.

Ministerstvo financí chce předložit návrh zákona, na základě kterého by lidé i firmy mohli žádat odklad o splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů až na půl roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by na zapojení do moratoria měl mít nárok každý, kdo o to požádá. Opatření by mělo být bez poplatků.

Ministerstvo průmyslu předloží návrh, na základě kterého budou moct podnikatelé, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provoz, požádat o odklad nájemného až o šest měsíců. Dlužné nájemné by spláceli v dalším období.

Kabinet také projedná návrh na prodloužení nouzového stavu. Takové opatření by následně musela schválit Sněmovna, zabývat by se tím měla v příštím týdnu.

V úterý vláda rozhodla, že osobám samostatně výdělečně činným postiženým šířením koronaviru vyplatí jednorázovou částku 25 000 korun. Bezprecedentní omezení pohybu, běžných aktivit i podnikání potrvají minimálně do Velikonoc, v druhé polovině dubna vláda na základě aktuální epidemiologické situace rozhodne, zda je možné část restrikcí uvolnit.

Nových případů přibylo

Nemoc COVID-19 si v Česku vyžádala ve středu život dalšího seniora. Počet úmrtí tak stoupl na 32. Případů nákazy je ke středečnímu ránu 3330. Za úterý se zvýšil o 307. Testů bylo v úterý provedeno za jeden den dosud nejvíc, víc než 6200. Vyléčených zůstává 45. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Nový zemřelý pacient se zařadil mezi úterních šest obětí nemoci. Polovina z nich byla z Prahy, po jednom z Olomouckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Úterních 6206 testů převýšilo dosavadní denní maximum 5247 testů z minulého pátku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci řekl, že proti pondělku testů přibylo zhruba o tisíc. Celkem bylo dosud provedeno 55.017 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Ve vážném stavu v nemocnici bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví k úterý 70 lidí, počet hospitalizovaných přesáhl tři stovky. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Nejvíc nemocných je v Praze, téměř 900, následuje Středočeský kraj s více než 430 nakaženými. Nejméně, kolem stovky případů, má Královéhradecký, Jihočeský a Liberecký kraj. V hlavním městě je nákaza také nejvíce rozšířená vzhledem k počtu obyvatel. Na 100 000 lidí zde připadá víc než 60 nemocných. Naopak nejméně je to v Jihomoravském kraji, kde je na 100 000 obyvatel méně než 16 případů.

V Česku se podle údajů hygienických stanic nakazilo 83 procent nemocných, zbytek v zahraničí, zejména v Rakousku a Itálii. Většinu nakažených stále tvoří muži, ale jejich podíl se snížil. Nejvíce lidí s nemocí Covid-19 je aktuálně ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba 5,5 procenta. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za koronavirem nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými téměř 17 procent.

Související Dnes Firmy dostanou příspěvek na mzdy. Živnostníci dostanou jednorázově 25 tisíc, ale jen někteří Dnes Podniky, které se kvůli pandemii koronaviru potýkají s výrazným propadem tržeb, mají konečně jasno, kolik peněz od státu dostanou. Vláda v úterý...

Uzdravených z nemoci Covid-19 během pondělka přibylo téměř o polovinu. Mezi 31 zemřelými v nemocnicích tvoří většinu senioři, kteří se často nakazili v domovech důchodců. Víc než polovina úmrtí je Praze. První pacient nakažený koronavirem zemřel v Česku 22. března.

Ve vážném stavu v nemocnici je podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví 64 lidí, počet hospitalizovaných se blíží třem stovkám. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Dalšími opatřeními v boji proti koronavirové epidemii se dnes bude zabývat Ústřední krizový štáb. Poprvé se v plné sestavě sejde pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Bílý dům očekává až 240 tisíc obětí

Pandemie nemoci Covid-19 si ve Spojených státech vyžádá 100 tisíc až 240 tisíc obětí. Předpokládá to podle agentury AP Bílý dům v případě, že budou dodržována stávající preventivní opatření. Americký prezident Donald Trump varoval Američany, že zemi čekají dva obtížné týdny, které ale USA překonají. Zároveň vyzval spoluobčany, aby se v zájmu boje proti koronaviru vyvarovali sociálních kontaktů.

Tažení proti nákaze je podle Trumpa otázkou života a smrti. "Chci, aby každý Američan byl připraven na těžké dny, které před námi leží," řekl prezident. "Čekají nás dva velmi obtížné týdny," dodal s tím, že země brzy uvidí světlo na konci tunelu.

Členka krizového štábu Bílého domu Deborah Birxová k odhadovaným obětem řekla, že cílem je sice dosáhnout co nejnižší bilance, ale výkyv v podobě většího počtu mrtvých je možný. Trump poznamenal, že bez dodržování vládních zásad ke zpomalení přenosu infekce by v USA mohlo zemřít až 2,2 milionu lidí.

Trump v neděli oznámil, že je nutné prodloužit vzájemný sociální odstup do 30. dubna. Vyzval tehdy Američany, aby v co nejvyšší míře pracovali z domova a vyvarovali se všech setkání.

USA je v počtu nakažených nejpostiženějším státem, infekce zde byla prokázánu podle Univerzity Johnse Hopkinse u více než 186 tisíc lidí, 3721 z nich koronaviru podlehlo.