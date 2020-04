Případů nákazy koronavirem v Česku během úterý přibylo 307. Denní nárůst tak opět zrychlil k deseti procentům, v předchozích dvou dnech se pohyboval pod touto hranicí. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Aktuálně je v Česku 3330 nakažených.

Počet lidí vyléčených z nemoci Covid-19 způsobované koronavirem v úterý stoupl v Česku na 45. Ve středu si nemoc Covid-19 vyžádala život dalšího seniora, počet úmrtí stoupl na 32. Testů bylo v úterý dosud nejvíc, přes 6200.

Skutečný podíl nakažených v populaci by mohl zjistit plošný test na koronavirus u reprezentativního vzorku populace. Ten chce podle Radiožurnálu nechat provést náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula co nejdříve, pravděpodobně příští týden.

Denní nárůst o 307 nemocných je zatím druhý nejvyšší. Více pacientů přibylo jen minulý týden v pátek, konkrétně 373. Odhalených případů ale bývá obvykle víc, pokud se víc testuje. Informace o počtech testů za předchozí den ministerstvo zpravidla zveřejňuje kolem 09:00. Do pondělka bylo provedeno 48 811 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, v pondělí kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna do 06:00. Vláda dále schválila, že do povinné dvoutýdenní karantény bude muset s výjimkami každý, kdo se vrátí do České republiky. Výjimku budou tvořit takzvaní pendleři a lidé, kteří pracují v Německu a Rakousku ve zdravotnictví a sociálních službách a záchranáři.

V úterý pak vláda rozhodla o pomoci podnikatelům. Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým šířením koronaviru vyplatí stát jednorázovou částku 25 tisíc korun. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180 tisíc korun. Cílem je, aby žadatelé získali peníze už během dubna. Podporu správa vyplatí na základě vyplněného formuláře, který správa zveřejní do 3. dubna.

Vláda v úterý schválila také pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Celkem půjde o 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 tisíc korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy. Jakmile podniky mzdy vyplatí, mohou požádat úřady práce o refundaci výdajů.

Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse je nyní celosvětově nakažených přes 859 tisíc lidí a obětí je více než 42 tisíc.