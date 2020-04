Česká firma Workswell, která vyrábí termokamery, v minulých měsících neuspěla u ministerstva zdravotnictví se svou nabídkou. Už v lednu ho upozorňovala kvůli výskytu koronaviru v zahraničí na možnou potřebu těchto zařízení, která umí měřit teplotu lidí na dálku, a nabízela i zaškolení. Úřad její nabídku ale odmítl a nakonec si nedávno pro nemocnice objednal 500 kusů v zahraničí. Tvrzení firmy, která si na Twitteru postěžovala s tím, že stát termokamery raději přivezl z Číny, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) odmítl. Kamery podle něj dodá firma ze Švýcarska.

Termokamery jsme objednali u švýcarské společnosti, nikoliv čínské. Pro MZ je prioritou spolupracovat s českými výrobci, pokud je to možné. Nyní odebíráme od 16 tuzemských firem a také podporujeme české vývojáře. Kdokoliv nám chce něco nabídnout, může psát na oop_covid@mzcr.cz. https://t.co/1GFV8jAdu4 — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 1, 2020

"Samozřejmě to nic neřeší. Já se v oboru termokamer navíc pohybuji deset let a žádnou firmu ze Švýcarska neznám. I kdyby ale skutečně byla, je to i o nákladech. Jsem zvědav, kolik si taková zahraniční firma naúčtuje třeba za servis na rok," reagoval pro HN spolumajitel společnosti Workswell Adam Švestka. "Teď ale se státem jednáme, uvidíme," podotkl. Dodat v současné době v řádu týdnů stovky termokamer bude nicméně kvůli situaci na trhu pro každého výrobce na světě podle něj oříšek.

Vojtěch uvedl, že pro ministerstvo zdravotnictví je prioritou spolupracovat s českými výrobci, pokud je to možné. "Nyní odebíráme od 16 tuzemských firem a také podporujeme české vývojáře. Kdokoliv nám chce něco nabídnout, může psát na oop_covid@mzcr.cz," napsal dále Vojtěch na Twitteru. V nemocnicích by měly termokamery v souvislosti se šířením nového typu koronaviru pomáhat odhalovat potenciálně infekční lidi.

Spor o kamery zřejmě bude mít dohru ve sněmovně. "To si dělá vláda z nás daňových poplatníků fakt legraci? Toto není normální, kašlete na domácí výrobce," reagoval na ministra zdravotnictví a nákup zahraničních termokamer předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který chce věc projednat na jednání Poslanecké sněmovny příští týden.