Vláda spustí druhou šanci pro podnikatele, kteří mají zájem o úvěr z programu COVID II. Po dvou hodinách ho totiž ve čtvrtek kvůli velkému zájmu podnikatelů musela zastavit. V programu ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) za úvěry podnikatelů do výše jedné a půl miliardy korun. Ty mají sloužit jako pomoc podnikatelům, kteří přišli o zakázky po vyhlášení vládního opatření proti šíření koronaviru.

Ministr průmyslu Karel Havlíček proto ve čtvrtek kolem 14. hodiny oznámil, že během několika hodin navýší objem nabízených peněz, zároveň přesune do ČMZRB dvacet až třicet lidí na rychlejší vyřizování žádosti.

"Řekl jsem, že ten program se musí znova spustit a navyšujeme objem peněz na pět miliard," uvedl Havlíček pro Hospodářské noviny. Podle ministra je třeba zamezit nervozitě podnikatelů, kteří očekávají přístup k výhodné půjčce. "I když se žádosti budou vyřizovat delší dobu, podnikatelé musí vědět, že půjčky jsou v procesu," dodal ministr.

Zároveň posílá desítky lidí z ministerstva průmyslu a vládní agentury CzechInvest do rozvojové banky, aby vypomohly s vyřizováním žádostí. Každá žádost musí projít posouzením, například zdali úvěr požaduje malá nebo střední firma.

Havlíček uvedl, že takový zájem o úvěry v programu COVID II nečekal. "Je mnohem větší, než bychom předpokládali po první výzvě COVID I. Je vidět, že podnikatelé ty peníze potřebují," řekl s tím, že na každý projekt se v budoucnu dostane.

Vláda má celkem připraveno na úvěrové programy pro podnikatele, na které dolehly následky epidemie koronaviru, dvacet miliard. "Nemuseli jsme tedy nic shánět, peníze jsou připravené, jen urychlíme jejich přesun do rozvojové banky," vysvětlil ministr.

Živnostníci a podnikatelé mohli v programu COVID II žádat o půjčky do 15 milionů korun. Na rozdíl od první vlny bezúročných úvěrů v programu COVID I, které poskytovala ČMZRB, byly tentokrát zapojeny také komerční banky. Za úvěry bude i v tomto případě ručit stát, prostřednictvím ČMZRB, a to až do 80 procent jistiny. Maximální délka záruky bude tři roky.

ČMZRB do první vlny programu COVID přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. Do týdne od pozastavení přijímání žádostí schválila první úvěry, podnikatelům vyplatila přes 100 milionů korun. Další kolo programu začne 20. dubna.