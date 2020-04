Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ustoupila od podmínek pro získání podpory ve výši 25 tisíc korun. Pro získání jednorázového příspěvku takzvané "pětadvacítky" nebudou muset živnostníci dokládat pokles příjmů. Na podporu budou mít nárok všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zasažené v souvislosti s koronavirem. Podmínkou je, že podnikaly už před 12. březnem, tedy před vyhlášením nouzového stavu.

Původní návrh přitom vyžadoval, aby živnostníci doložili meziroční pokles tržeb za první čtvrtletí minimálně o deset procent. Další podmínkou byl celoroční výdělek v uplynulém roce v minimální výši 180 tisíc korun. To kritizovala například Asociace malých a středních podniků i samotní podnikatelé.

Například pořadatel koncertů Jan Mišák se v loňském roce několik měsíců léčil a od ledna se ze všech sil snažil ztrátu dohnat. Kvůli tomu ztratil na příspěvek podle původních pravidel nárok, neměl totiž desetiprocentní propad obratu v porovnání s loňskem. "Shodli jsme se na tom i s kamarády, když jsme si zjišťovali, kdo nárok má a kdo ne. Devadesát procent z nás na to nárok nemělo," uvedl Mišák pro HN.

Také prodejce dětského zboží David Soukup měl letos v lednu a únoru o něco větší obrat než loni, protože rozprodal nadlimitní zásoby. "Já mohu dostat maximálně 25 tisíc, ale nedostanu je, protože tržby mi neklesly dostatečně. Co je to za blbost? Každý, kdo podniká, se snaží mít lepší výsledky. Já se se ztrátou zbavil zásob a mám to v tržbách, ne v zisku," stěžoval si na původní podmínky vlády pro získání pětadvacítky Soukup.

Podobně podmínky kritizovali i daňoví experti. Daňový poradce Jiří Nesrovnal uvedl, že kritérium poklesu tržby nedává z ekonomického pohledu smysl. "Dá se najít spousta případů, kdy tam spadne někdo, kdo podporu nepotřebuje, a naopak vypadne ten, kdo by tam měl být, protože snížení výnosů nemusí znamenat snížení zisků a naopak," upozornil daňový poradce.

Ministryně Schillerová nakonec v pátek kritikům ustoupila. Teď na příspěvek dosáhne každý podnikatel, který má živnost jako hlavní činnost nebo není nikde zaměstnán, podnikal už před 12. březnem a v čestném prohlášení uvede, že byl kvůli koronaviru nucen omezit svou činnost. Příkladem může být uzavření provozovny nebo omezení jejího provozu, zaměstnanci v karanténě nebo péče o děti. "Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 korun za den," uvedla Schillerová.

Takzvané bonusové období začalo 12. března a potrvá do 30. dubna, celková částka za plný počet dnů je 25 tisíc korun. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Podporu bude vyplácet finanční úřad oproti vyplněné žádosti. Jednostránková žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou finanční úřady přijímat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO), dále také na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Finanční správa představí formulář v příštích dnech.

Podmínky pro obdržení příspěvku