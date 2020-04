"I když se nebude moci cestovat, tak nebudu nešťastnej. V Česku je tolik krásných míst, které jsem nenavštívil. Říkal jsem si, že to nechám na důchod, ale tak tam pojedu o deset nebo dvacet let dřív, než jsem plánoval," je vyrovnán se současnou situací kolem pandemie horolezec Radek Jaroš, který zdolal všechny osmitisícovky i nejvyšší hory kontinentů.

Kvůli koronaviru přichází o hlavní sezonu, v níž si vydělával peníze na další expedici přednáškami pro veřejnost a firmy. Jestli bude žádat o příspěvek státu na své podnikání, zatím neví (rozhovor byl natočen v okamžiku, kdy ještě platilo, že stát bude přispívat živnostníkům 15 000 Kč měsíčně, nyní přislíbil jednorázově 25 000 Kč, pozn. Red.). "Na neschopence jsem byl jednou, když jsem přišel o prsty na nohách. A deset tisíc, co jsem za to dostal, mi zdaleka nevyvážilo nesvobodu, že jsem nemohl chodit ven. Pokud bude velké papírování kvůli příspěvku 15 000, tak se na to asi taky vykašlu. Nemám rád běhání po úřadech a razítkování," říká horolezec.

Je připraven na to, že se bude muset uskrovnit a využít našetřené peníze z minulosti. Pokud by se však karanténa protáhla a nemohl by vyrazit na hory do zahraničí, v Česku strádat nebude. Naše země je podle něj jednou z nejkrásnějších.

Podle něj je však strach, který se kolem pandemie šíří, přehnaný. "Ten první případ, co byl hlášený. Pětadevadesátiletý pán - je to těžký okamžik pro pozůstalé, ale to je přece tak naplněný život, že to snad ani nejde víc. Všichni jednou umřeme a nejhorší smrt je z vyděšení."

Jak držitel titulů Koruna Himálaje a Koruna světa tráví karanténu? V čem vidí vedle negativ její přínosy? Jsou pro horolezce zvyklého na osmitisícovky česká pohoří vůbec horami? Kdo ho přivedl k horolezectví a co je v životě pro člověka zvyklého na nebezpečí smrti největší štěstí? To se dozvíte v podcastu HN 360° zaměřenému na to, jak se jeden z nejlepších českých horolezců vypořádává s dopady pandemie.

