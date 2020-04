Aktuálně je v Česku 4591 lidí s prokázanou nákazou novým typem koronaviru. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Podle posledních údajů zemřelo s onemocněním covid-19 podle ministerstva 72 lidí a 96 lidí se z něj vyléčilo. V pátek bylo provedeno 6889 testů. Je to nejvyšší denní počet od začátku testování. Odhaleno bylo 332 nových případů. K pondělnímu ránu bylo otestování 85 014 lidí.

Skutečný podíl nakažených v populaci by mohl zjistit plošný test na koronavirus u reprezentativního vzorku populace. Ten chce podle Radiožurnálu nechat provést náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula co nejdříve, pravděpodobně tento týden.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí ráno představila kurzarbeit z programu Antivirus. Z něj mohou příspěvky na mzdy od státu získat firmy, na které dopadla nařízená omezení proti koronaviru. Podpora má bránit propouštění.

Vláda chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května.

Stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to v sobotu připustili v České televizi.

Podle Babiše by na konci dubna měla epidemie vrcholit. Řekl to pro Blesk.cz. Návrat do normálu očekává v červnu. První opatření by se mohla rozvolnit po Velikonocích. Otevřít by se nejprve mohly například menší obchody, míní Babiš. Následovat by mohlo otevření škol, teprve poté by přišly na řadu například kantýny, až později restaurace či bary.

Vláda by mohla od čtvrtka povolit otevření obchodů s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobby markety a železářství. V rozhovoru s Českou televizí to v neděli uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Premiér také uvedl, že Fakultní nemocnice Brno by měla v nejbližších dnech přijmout šest nemocných s koronavirem z Francie. Francie požádala o pomoc a česká vláda vyhověla, řekl Babiš.

Pro získání jednorázového příspěvku 25 tisíc korun nebudou muset živnostníci dokládat pokles příjmů. Na podporu budou mít nárok všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zasažené v souvislosti s koronavirem, které podnikaly před 12. březnem, tedy před vyhlášením nouzového stavu. Nárok na příspěvek budou mít i podnikající studenti.

Stát plánuje pravidelné testování personálu domovů pro seniory na nový typ koronaviru, u klientů to s ohledem na jejich množství zatím není reálné. V České televizi to v sobotu řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Policisté možná dostanou pravomoc ukládat namístě pokuty až 10 tisíc korun za porušení opatření zavedených kvůli koronaviru. Návrh zákona schválila vláda.

Ve středu vláda schválila také odklad splátek hypoték a úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020 na tři až šest měsíců. Týkat se to má všech, kteří o odklad požádají.

Poskytovatelé služby ubytování v soukromí, jako je například Airbnb, budou povinni sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách.

Nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud nebudou kvůli epidemii koronaviru schopni platit nájemné.

Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse je nyní celosvětově nakažených přes 1 270 000 lidí a obětí je více než 69 tisíc.