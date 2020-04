Přibližně pět set pracovníků Řízení letového provozu ČR (ŘLP) v Jenči u Prahy podstoupí rychlotesty zjišťující přítomnost protilátek proti koronaviru. Zaměstnanci k nim byli narychlo svoláni o víkendu a první z nich testy absolvovali už v pondělí dopoledne. Další se k nim mají postupně dostavovat až do středy. Téměř dvacet dní tam na pracoviště docházel nakažený zaměstnanec, proto hrozí, že nakazil větší množství svých kolegů. "Pokud vím, tak ho jen trochu škrábalo v krku," popisuje jeden z nich.

"Předpokládáme, že bude otestováno přibližně 500 zaměstnanců. Testy se týkají všech provozních, technických zaměstnanců a dalších zaměstnanců, kteří se nacházeli na provozním sále střediska řízení letového provozu v Jenči u Prahy," potvrdil Hospodářským novinám mluvčí ŘLP Richard Klíma.

Testování podle Klímy souvisí s pozitivním případem koronaviru u jednoho ze zaměstnanců z provozního sálu, k jehož zjištění došlo koncem března. "K testům ostatních zaměstnanců dochází na základě rozhodnutí hygienické stanice," vysvětluje Klíma.

Řízení letového provozu ČR Z důvodu opatření proti šíření pandemie koronaviru očekává podnik velké ztráty. Jen letos předpokládá propad výnosů minimálně o 2,3 mld. Kč a celkovou ztrátu ke konci roku ve výši 1,2 mld. korun. Množství letecké dopravy nad Českem kleslo o 88 procent. "Normálně bychom touto dobou řídili kolem 2200 letadel denně, teď jich ale máme tak 250 až 300 denně. Většinou se jedná o nákladní dopravu nebo repatriační či humanitární lety, ze kterých ale stejně nic nemáme," uvádí Richard Klíma, mluvčí podniku.

Zaměstnanci se podivují způsobu, jakým byli na testy svoláni, i skutečnosti, že jsou prováděny nestandardním způsobem. "Ze sekretariátu nám volali o víkendu. Zároveň nám přišla zpráva, že pokud bychom se na testy nedostavili, hrozí nám až třímilionová pokuta. Nikdo nám nevysvětlil, proč na testy musíme všichni," říká jeden z řídících letového provozu, který si přál zůstat v anonymitě.

"Současná metodika používání rychlotestů hovoří o použití pro pacienty, kteří mají klinické příznaky," podivuje se nad způsobem testování další ze zaměstnanců, jehož totožnost HN také zná, ale respektuje přání jeho jméno neuveřejnit. Pracovníci mají obavu z toho, že se stali součástí nějaké studie. "Celé je to nestandardní. Prý to rozhodnutí nás všechny testovat přišlo z těch nejvyšších míst," uvádí řídící letového provozu.

Ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová ujišťuje, že se o žádnou studii nejedná. Zároveň ale připouští, že standardní to není. "Jedná se o strategický podnik a hlavně tam došlo k tomu, že ten nakažený člověk tam chodil do práce dvacet dní. To je zcela výjimečné," vysvětluje Jágrová, co ji vedlo k rozhodnutí nechat všechny pracovníky řídicího sálu testovat. Podle ní to bylo na žádost jednoho z ředitelů podniku.

Podivné bylo i to, že o testování rozhodla ředitelka pražské hygienické stanice, nikoliv té středočeské, pod kterou podnik v Jenči spadá. "Já jsem si to vzala omylem. Neuvědomila jsem si, že řízení letového provozu nesídlí v Praze na Ruzyni. Středočeským kolegům už jsem to minulý týden předala," říká Jágrová.

O průběh testování se zajímal i ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). „V neděli mi volal šéf Řízení letového provozu, že z důvodu pozitivního případu projde širší tým podniku testováním. Ověřil jsem si u hlavní hygieničky, že to tak je, a dál do toho nevstupoval,“ potvrdil HN Havlíček.

Zatím nebyly mezi zaměstnanci žádné další pozitivní případy potvrzeny. "Osm pracovníků, kteří měli k tomu pozitivnímu případu nejblíže, bylo již testováno laboratorním způsobem metodou PCR. U některých z nich bychom měli znát výsledky již dnes," doplnila v pondělí hygienička.

Rychlotesty jsou prováděny na podnikovém parkovišti. Zaměstnanci při nich nemusí vystupovat z auta a každému z nich byl určen konkrétní čas, kdy se má dostavit.