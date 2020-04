Lidé budou moct od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh nebo jízda na kole v lese budou možné i bez roušek. O uvolnění restriktivního opatření informoval po pondělním jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Lidé budou moct na sportoviště, která jsou pod širým nebem. Nadále ale nebude možné využívat zázemí těchto sportovišť, jako jsou například sprchy nebo šatny, upozornil Havlíček.

Zjednoduší se i individuální rekreační sportování v přírodě. "Umožňujeme pohyb těchto osob i bez roušek, ale pouze za předpokladu, že budou udržovat tu psychologickou vzdálenost dva metry od sebe. Zjednodušeně řečeno, pokud někdo pojede v přírodě na kole, nemusí mít roušku, pokud někdo po lese poběží, nemusí mít roušku. Pokud se někdo ale bude pohybovat uvnitř města, kde těch lidí bude více a kontakt by mohl být méně než dva metry, měl by tu roušku mít," řekl Havlíček.

Vláda od úterý umožní také znovuotevření provozoven, které sbírají a vykupují suroviny včetně kompostáren, ve čtvrtek pak mohou otevřít hobby markety, prodejny stavebnin, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Rozšíření výjimek v mimořádném opatření, kterým se zakazuje maloobchodní prodej kvůli zamezení šíření nového typu koronaviru, však doprovodí plošně přísnější požadavky na hygienu.

Ve všech otevřených provozovnách budou muset lidé dodržovat přísnější pravidla, dodal Havlíček. "Všichni zákazníci budou od čtvrtka muset být ve vzdálenosti dva metry od sebe, pokud se nejedná o rodinné příslušníky," uvedl. Blíž u sebe budou moci být také lidé, pokud některý z nich potřebuje podporu. Prodejny musí zajistit dezinfekční prostředky na ruce, u supermarketů bude nadále platit povinnost poskytovat jednorázové rukavice.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu avizoval, že by mohly ve čtvrtek otevřít také obchody s pracovními oděvy, dětským textilem, papírnictví či prodejny obuvi. Kabinet nakonec rozhodl, že před Velikonocemi otevře obchody, kde se prodávají potřeby k rekreaci. "Rozhodli jsme (u ostatních prodejen), že to necháme až na úterý, protože v pátek je den volna a nedávalo by to úplný smysl. Rozhodli jsme se, že vydržíme jednotky dnů, zatím uvolníme rekreaci a sport," vysvětlil Havlíček.

Rozhodnutí Havlíček zhodnotil tak, že kabinet sice rozvolňuje zákazy, ale zpřísňuje požadavky. "Musíme si uvědomit, že dostáváme mezi obyvatele, ale i do provozoven, o něco více lidí, tím pádem musíme být přísnější v hygieně," uvedl. Zákazníci by kvůli dvoumetrovým odstupům měli případně čekat ve zvláštních zónách před obchody, opět v požadovaných rozestupech.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že uvolňování musí postupovat obezřetně, hodnotit ho bude skupina epidemiologů při ministerstvu zdravotnictví. "Mezi kroky musí být určitá perioda, abychom byli schopni vyhodnotit dopady," uvedl. Kabinet chce po Velikonocích ohledně rozvolňování představit jasný plán, dodal.

Lidé budou po 14. dubnu možná moci v odůvodněných případech vycestovat z ČR. Vláda v pondělí schválila návrh Ústředního krizového štábu, řekla jeho mluvčí Klára Dlubalová. Zrušení plošného zákazu vycestovat, který byl zaveden kvůli šíření nákazy nového koronaviru, bude podle ní platit v případě, že sněmovna rozhodne o prodloužení nouzového stavu.

Havlíček po jednání vlády novinářům řekl, že se pondělním usnesením kabinetu mění možnost vycestování za účelem nezbytně nutných aktivit v zahraničí. Může jít o služební cestu, montáž výrobního zařízení, technickou opravu nebo například návštěvu lékaře či příbuzného. Po návratu budou muset lidé do dvoutýdenní karantény.

Podle návrhu štábu by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu, řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější. Informace k materiálu poskytne podle Dlubalové v úterý na tiskové konferenci.

Štáb navrhoval podle vyjádření Hamáčka z pondělního dopoledne i nová pravidla pro takzvané pendlery. Nemuseli by podle něj pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni.

Havlíček však uvedl, že se pro ně zatím nic měnit nebude.

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh. Poukazy budou moci odmítnout senioři, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní. Návrh zákona schválila v pondělí vláda, tento týden ho bude projednávat sněmovna.

Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku CK. Vydávány budou muset být bez doplatku. Poukaz místo hotovosti musí být nabídnut bez poplatku na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, CK bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy. Hotovost CK bude muset lidem vrátit i v případě, že náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpají, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Poukaz budou moci odmítnout lidé spadající do tzv. zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat.

Lidé, kteří si koupili zájezd s odjezdem do 31. srpna, ale nebudou ho chtít absolvovat kvůli obavám o své zdraví nebo ztrátě zaměstnání, mohou rovněž CK požádat o vydání poukazu. Za běžných podmínek by museli při jeho zrušení uhradit storno poplatky.

Ministerstvo pro místní rozvoj zhruba před dvěma týdny uvedlo, že CK mohou klientům za zrušené zájezdy kvůli koronaviru nabízet poukazy místo zaplacených záloh. CK ale požadovaly, aby tato možnost měla oporu v legislativě.

"Asociace českých cestovních kanceláří a agentur obecně vítá, že Česká republika konečně následuje jiné evropské země a přijímá právní rámec řešící současnou tíživou situaci cestovních kanceláří a jejich zákazníků. Legislativní ukotvení mechanismu poukazů bylo od počátku vyhlášení stavu nouze naší ústřední snahou, přetavení tohoto požadavku do podoby konkrétního návrhu zákona proto vnímáme jako pozitivní signál ve smyslu pomoci cestovním kancelářím a agenturám," uvedla

výkonná ředitelka asociace Tereza Picková.

Související Před 1 hod Myšlenka promoření populace je riskantní, nesouhlasí Babiš s návrhem Prymuly, aby nemoc prodělala část lidí Před 1 hod záznam Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s názorem náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny,...

Ministerstvo zdravotnictví povolí v nemocnicích pracovat lékařům z tzv. třetích zemí, tedy zemí mimo EU, bez potřebných aprobačních zkoušek. Půjde o dobu nouzového stavu a tři měsíce po jeho skončení, řekl v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Vojtěch. Navrhované opatření schválila vláda.

"Navrhujeme to na základě podnětů z nemocnic, aby tam mohli pracovat lékaři ze třetích zemí dočasně i bez aprobačních zkoušek," uvedl ministr.

Podle něj budou tito lékaři pracovat pod přímým dohledem plně vzdělaného lékaře. Musí mít navíc srovnatelné lékařské vzdělání.

"Bude to výjimečný režim po dobu nouzového stavu a tři měsíce poté, aby si ostatní lékaři mohli odpočinout," řekl Vojtěch. Některé krajské nemocnice už dříve avizovaly, že bez těchto lékařů by musely některé oddělení zavřít.

Na problematiku působení lékařů zejména z Ruska a Ukrajiny upozorňuje dlouhodobě zejména Česká lékařská komora (ČLK). Podle jejích dřívějších informací jich v českých nemocnicích působilo asi 400.

V současné době musel lékař ze země mimo EU, který chtěl pracovat v Česku, složit takzvanou aprobační zkoušku. Podle komory je ale kvalita těchto lékařů často horší, nedokážou se domluvit česky a nejsou schopni složit rozdílové zkoušky.

Z celkového počtu 50 000 lékařů v ČR je podle ministerstva doktorů ze zemí mimo EU asi jedno procento. Musí složit zkoušku z jazyka a odbornou zkoušku v češtině. Úspěšnost je asi 15 procent. Nově už nemají lékaři neomezený počet pokusů.