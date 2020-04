O české e-commerce toho Miroslav Uďan ví tolik jako málokdo. Před deseti lety se rozhodl otevřít vlastní e-shop, nakonec ale začal na klíč stavět e-shopy pro jiné firmy. Dnes na platformě jeho společnosti Shoptet běží polovina z více než 40 tisíc českých on-line obchodů. Uďan je šéfem a třetinovým spolumajitelem Shoptetu. Majoritu v podniku s ročními tržbami 150 milionů korun drží jeden z nejzkušenějších a nejúspěšnějších českých internetových podnikatelů, spoluzakladatel portálu Centrum.cz Ondřej Tomek.

Uďan a Shoptet jsou podobně jako další webové společnosti typu Rohlík.cz, Pilulka.cz nebo Mall Group jedním z byznysových vítězů koronavirové pandemie. Lidé totiž začali mnohem víc nakupovat na internetu a zároveň se dramaticky zvedl zájem obchodníků, kteří donedávna sázeli na off-line prodej, o vlastní e-shopy. "Nerad bych to zakřiknul, ale momentálně jsme v pozici, kdy nabíráme lidi a máme dvojnásobnou poptávku," říká Miroslav Uďan v rozhovoru pro HN, který je součástí seriálu Hrdinové digitálního Česka. A zatímco spousta byznysmenů přemýšlí spíš o tom, jak budou šetřit, on hovoří o plánech na expanzi do zahraničí.

HN: Jak se vyvíjelo chování českých zákazníků na internetu v posledních týdnech?

První zlom přišel začátkem března, kdy lidé panikařili, co se týče zásob, a jakékoli potraviny a drogerie dostávaly zabrat. Lidé vykupovali trvanlivé zboží, dezinfekce, WC papír. Když pak začala karanténa a omezení pohybu, dopadlo to různě na různá odvětví. Propadly se on-line služby jako Kiwi nebo Slevomat, naopak dramaticky se zvýšil prodej deskových her a všeho, čím se dá zabít čas. Nyní po třech a více týdnech si už lidé zvykli, přizpůsobili se a začínají nakupovat normálněji. Markantní ale je, jak se spousta kamenných obchodníků, kteří předtím odmítali být na internetu, snaží využít situace, jsou pružní, digitalizují se. Třeba Fruitisimo si u nás otevřelo e-shop před pár dny. Původně ho přitom chtěli otevřít až za půl roku, promýšleli by to několik měsíců, ale teď to museli stihnout za dva dny. Stejně tak si u nás založil rozvoz jídel Zdeněk Pohlreich s tím, že před dvěma měsíci samozřejmě vůbec netušil, že bude vozit lidem jídlo s pomocí taxikářů.

HN: Vy jste s Liftagem právě kvůli rozvozům pro své klienty navázali spolupráci, že?

Je to tak, taxikáři mají volné kapacity. Pan Pohlreich začal nejprve se svým řidičem, ale teď už využívají i Liftago, protože se jim rozvážky velmi dobře rozjely. Jen to dokumentuje, jak se změnil sentiment prodávajících i nakupujících. A to je něco, co přetrvá. Běžní zákazníci už na on-line zvyklí byli, ale teď ho objevují i ti obchodníci, kteří dříve měli svůj byznysový perimetr 500 metrů kolem prodejny a najednou vidí, že ho můžou mít 500 kilometrů. Je to pro ně ovšem těžké, protože se v internetovém prostředí neorientují. Třeba Tomáš Čupr si u nás otevřel e-shop s trvanlivými potravinami SuchyRohlik.cz a okamžitě mu to vystřelilo, protože v tom umí chodit, má zvládnutý marketing. Jenže většina těch, kteří do e-commerce teď naskakují, různí majitelé restaurací a večerek, to nezná.

HN: O kolik se zvedla poptávka po nových e-shopech?