Firmy postižené vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru budou moci požádat o odklad nájmů. Na uhrazení budou mít čas do konce letošního roku. Zákon ve středu ve večerních hodinách schválili poslanci, projednat ho ještě musí senát a následně podepsat prezident.

"Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného," píše vláda v návrhu zákona.

Nájemníci ale budou muset dál platit energie a jiné služby. Původní návrh přitom počítal s tím, že by za tyto služby nájemníci platit nemuseli. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ale po jednání s pronajímateli otočil.

Pro zákon hlasovali krom vládních stran ANO a ČSSD i komunisté, Piráti či SPD. Naopak proti se postavila ODS či TOP 09. Podle jejich předsedkyně Markéty Pekarové Adamové by mohl zákon skončit u Ústavního soudu, neboť přenáší problém jedné skupiny podnikatelů na druhou. Podle Havlíčka jde ale jen o rozložení důsledků krize na více subjektů, větší podpora by podle něj zvýšila schodek státního rozpočtu z 200 miliard na dvojnásobek.

Vládní opatření jsou podle Vladimíra Veleby z poradenské společnosti BDO dvojsečná. Část problému totiž přesouvají na někoho jiného, v tomto případě například na obchodní centra, a dochází k odsouvání problému v čase, což se vrátí v podobě pomalejšího zotavení z koronavirové pandemie. "Vláda se nyní staví na stranu podnikatelů v pomyslném vyjednávání s obchodními centry," dodává Veleba.

Většina obchodních center ale podle prodejců nechtěla jednat o úlevách na nájmech. Obchodní centra se hájí tím, že i v této situaci musejí dodržovat své závazky a provoz je stojí statisíce korun.

Opatření se týká podle Havlíčka především maloobchodních provozů a služeb. "De facto jsme opsali německý zákon," řekl Havlíček ve sněmovně. Firmy v Německu musejí prokázat, že se kvůli koronaviru dostaly do neschopnosti splácet nájemné a mohou požádat o jeho odložení na tři plus tři měsíce.

Odložení nájemného je jedním z opatření, po kterém volá mnoho zástupců podnikatelů a firem. Někteří však navrhovali zrušení nájmu po dobu nouzového stavu. Podniky také žádaly o odpuštění nájemného v prostorách patřících státu nebo jiným veřejným institucím. Například rada hlavního města schválila odložení splátek nájemného po dobu karantény, nájemcům nebude účtovat úroky z prodlení za případné zpožděné platby, ani nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím smluv.

Podle Asociace developerů ČR návrh zaseje do české ekonomiky druhotnou platební neschopnost. "Namísto pomoci jedné skupině rozšiřuje počet těch, kterých se krize dotkla a do budoucna zásadně rozšiřuje okruh nezbytné pomoci," uvedla. Podle asociace měl stát nájemníkům poskytnout bezúročné úvěry k uhrazení dalších šesti nájmů. "Peníze by se tak státu vrátily a řetězec vztahů v komerčním nájemním bydlení by nebyl likvidován," doplnila.