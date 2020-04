Nejlepší český silniční cyklista Roman Kreuziger musel po návratu ze závodu Paříž – Nice do dvoutýdenní karantény. Ačkoliv se na odpočinek s rodinou těšil, izolace s dětmi doma ho svou náročností překvapila. "Neuvědomil jsem si, co to je být zavřený doma s holkami, které jsou zvyklé chodit do školky, na kroužky, a najednou jim musí člověk něco neustále vymýšlet. Ty dny byly hodně intenzivní a přirovnal bych to ke Grand Tour. Ta mi přijde jednodušší," popisuje Kreuziger.

S manželkou si ale sedli, rozdělili si úkoly, tréninky i péči o rodinu a karanténu zvládli. "Udělali jsme si dvě malá stanoviště, kam můžeme kdykoliv naskočit. Z našeho malého pokojíku jsem si udělali posilovnu a garáž jsme vyklidili a máme v ní tréninkové centrum s koly. Nakonec jsme se divili, že nám těch 14 dní hezky uteklo."

Jaké to je najíždět stovky kilometrů zavřený na trenažeru v garáži? Jak kvalitní taková příprava je a bude to stačit na vyladění formy na Tour de France? Jaké to bylo vyjet po karanténě poprvé do přírody? Jak pandemie zasáhla Kreuzigerův byznys a co pro něj znamená odložení Olympiády? Na to najdete odpověď v podcastu HN 360°.

Nejlepší český cyklista Roman Kreuziger byl hostem Podcastu 360°. Foto: Tomáš Cetkovský