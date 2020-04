Koronavirus už tady s námi nějaký čas je, musíme se s ním naučit žít a začít rozvolňovat opatření. Vláda už by konečně měla vyhodnotit data, která o viru má, a říct lidem ucelený plán, co bude dělat, říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. V rozhovoru pro Hospodářské noviny vysvětluje, co ho přivedlo k tomu, že napsal zkraje tohoto týdne vládě Andreje Babiše výzvu, ve které mimo jiné uvádí, že pokračující zákazy mohou způsobit "obrovskou vlnu nezaměstnanosti, sociálního zmaru a existenčních problémů pro statisíce lidí. Problémů, jejichž důsledky budeme řešit desetiletí".

Od vaší výzvy lidem, kteří rozhodují, uplynulo několik desítek hodin. Máte ze současného počínání politiků pocit, že to padlo na úrodnou půdu?

Myslím, že ano. Vládní aktivita se v této věci rozhýbala, ve čtvrtek se otevírá řada dalších obchodů, můžeme provozovat individuální sporty bez roušek a podobně. Stále ale postrádám konkrétní plán, jak a na základě čeho budou další omezení uvolňována. Kladu si otázku: když jde otevřít papírnictví, proč ne knihkupectví? Ministr Vojtěch slíbil, že po Velikonocích bychom se nějaký plán měli dovědět. Přístup vlády mi připadá nesystémový, teď se navíc jednotliví členové přes média dohadují, jak vlastně dál postupovat. To je špatně, protože to v lidech vyvolává nejistotu.

Co vás jako rektora univerzity přivedlo k tomu, že píšete vládě? Z obsahu je patrné, že vám zdaleka nejde "jen" o vaši oblast školství, výzva má charakter až celospolečenského, politického prohlášení.

Vedlo mě k tomu to, že ve veřejném prostoru a v médiích jsou některé informace zavádějící a ne úplně přesné, řada spoluobčanů a kolegů žije v nejistotě. A já jsem přesvědčen, že ti, kteří rozhodují, by už některé věci mohli říct a načasovat.

Například?

Ústní maturity, zkoušení v malých skupinách na vysokých školách, malé živnosti… Tam všude by přece mohlo být jasněji. Mohl by zaznít nějaký ucelený plán. Vezměme si třeba otázku uzavření hranic. Vnímám ji jako jedno z těch posledních opatření, ale není přece možné, že někdo řekne dva roky, někdo jeden rok… To je přece rozhodování bez jakýchkoli dat a podkladů. Někdo by si měl opatřit data, vyhodnotit je a pak na základě nich říct, jak dál. Proto jsem se rozhodl na vládu apelovat. Aby nakonec nebylo mnohem víc obětí v důsledku opatření než na samotný koronavirus.