Po Remdesiviru by do Česka brzy měl dorazil další slibný lék proti koronaviru. Státní ústav pro kontrolu léčiv s pomocí ministerstva zahraničí vyjednal s Japonskem, že českým pacientům pošle darem antivirotikum s názvem Favipiravir. "Lék by měl pro české pacienty být k dispozici v řádu dní," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Česko je jednou z dvaceti zemí, kam Japonsko léčivý přípravek pošle. Výměnou od tuzemských lékařů získá data o tom, jaký vliv měl lék na stav pacientů. Japonci Česku věnují dostatek Favipiraviru pro 20 až 25 nemocných. "Pokud by bylo potřeba víc, Česko ho může koupit pro dalších zhruba 80 pacientů," řekla ředitelka lékového ústavu Irena Storová. Vojtěch dodal, že by to mělo stát jednotky milionů korun.

Z dosavadních studií je podle Vojtěcha patrné, že lék z Japonska je vhodný pro středně závažné případy.

"Ukazuje se, že Favipiravir se osvědčil v prvních fázích onemocnění," uvedla Storová a dodala, že než lékaři medikament nasadí, musí posoudit každý případ individuálně, protože roli hraje věk i celkový zdravotní stav pacienta.

Až tablety Favipiraviru do Česka přijdou, nejprve je využije pražská Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), která má nově distribuci všech experimentálních léčiv pro pacienty s koronavirem na starosti. Následně lék poputuje i do dalších nemocnic.

Další antivirotikum, americký Remdesivir, zatím v Česku dostal jediný pacient. Deset dní ho v infuzi užíval muž ve velmi vážném stavu, který leží ve VFN. Podle Vojtěcha měl v těle nejvíce viru ze všech lidí, které otestoval Státní zdravotní ústav. "Lékaři nedávali velké naděje, že může přežít," uvedl ministr. Pacientův stav se ale zlepšil. Personál ho odpojil od mimotělního okysličování krve a nyní si muž zvyká na dýchání bez plicní ventilace. "Je to až neuvěřitelné," podotkl ministr.

Lékaři ale nejsou schopní říct, jakou roli sehrál v léčbě Remdesivir. Pacientův stav se začal zlepšovat už před jeho podáním. "Je možné, že lék k tomu přispěl, ale nejsme schopní to říct stoprocentně," uvedl Vojtěch a dodal, že pokud se od firmy Gilead podaří získat další dávky Remdesiviru, dat o jeho účincích bude k dispozici více.

Evropská léková agentura už podle ředitelky Storové označila Remdesivir za bezpečný a jednotlivé země nyní čekají, až mezi ně Gilead léčivo rozdělí a pošle jim další dávky. "Byla jsem ujištěna, že v rámci evropského východního a středního bloku bude Česká republika jednou z prvních," uvedla Storová.

Lékaři v Česku zkoušejí pacientům s covid-19 podávat také takzvaný hydroxychlorochin, který je jinak určený pacientům s revmatoidní artritidou. Ministerstvo zpřísnilo pravidla pro jeho předepisování, aby ho byl dostatek.

Podobnou látkou, která se s léčbou covid-19 také spojuje, je chlorochin. Podle Storové ale vědci jeho účinky neprokázali.

"Dovolila bych si varovat, aby se pacienti v domácím prostředí nebo snad preventivně nesnažili tuto léčivou látku užívat. Určitě by si mohli uškodit," řekla ředitelka lékového ústavu.

Zmíněná antivirotika i hydroxychlorochin se u pacientů s koronavirem stále využívají pouze experimentálně. Nemohou je proto proplácet zdravotní pojišťovny.

"Buď je dostáváme zdarma, nebo je kupujeme z rozpočtu nemocnic a ministerstva zdravotnictví," vysvětlil Vojtěch.

Ve světě už se také u nakažených koronavirem využívá takzvaná konvalescentní plazma. Zjednodušeně jde o postup, kdy se pacientům aplikuje krevní plazma od lidí, kteří již covid prodělali a vyléčili se z něj. Podle Storové se využití této metody chystá i v Česku. VFN s ní plánuje začít v příštích týdnech.

"Léčba konvalescentní plazmou je teprve v začátcích a probíhá v koordinaci s radou ministerstva zdravotnictví," uvedl vedoucí lékař intenzivní péče ve VFN Martin Balík a dodal, že by metoda mohla pomoct hlavně pacientům se selháním dýchacího a oběhového systému.