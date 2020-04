Vláda dnes představila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven uzavřených kvůli novému typu koronaviru. Rozdělila ho do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června.

Od nejbližšího pondělí 20. dubna mohou začít fungovat řemesla a navazující provozovny, farmářské trhy, autobazary a autosalony. "Dále venkovní tréninkové aktivity profesionálních a vrcholových sportovců v menších skupinách a za přesně definovaných podmínek," uvedl Havlíček. Možné budou také svatby do deseti lidí, stejně jako u tréninků za specifických hygienických podmínek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že první vlna otevřených obchodů není z epidemiologického pohledu riziková.

O týden později by měly začít fungovat všechny provozovny do 200 metrů čtverečních, pokud nejsou ve velkých nákupních centrech.

Od 11. května by tedy měly fungovat provozovny do 1000 metrů čtverečních, autoškoly, posilovny a fitness centra, kde by ale návštěvníci nesměli využívat sprchy a šatny.

Od 25. května by mohly otevřít venkovní zahrádky restaurací, hospod, bufetů, kaváren či vinoték, ale také kadeřnictví a holičství, masážní či regenerační salony. "Současně zprovozňujeme muzea, galerie a zoologické zahrady, nicméně se zavřenými pavilony," uvedl Havlíček.

V poslední vlně by se měla 8. června otevřít obchodní centra, začít fungovat by měly hotely či ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly začít kulturní, společenské či sportovní akce do 50 osob či svatby za speciálních podmínek

Havlíček uvedl, že vládní plán vychází ze scénáře, kdy by bylo šíření koronaviru "pod kontrolou". "Může tam dojít k určitým posunům, ale byli bychom rádi, kdybychom to takto dodrželi," uvedl. Plán připodobnil k podobnému scénáři, který připravilo sousední Rakousko. Česká republika je podle něj obezřetnější v případě obchodních center.

Jak se budou uvolňovat podnikatelské a další činnosti? Podívejte se na harmonogram, který dnes schválila @strakovka. pic.twitter.com/OML2EMVV98 — MPO ČR (@mpo_tweetuje) April 14, 2020

Vláda schválila postup pro otevírání škol V plném rozsahu se do července výuka do škol nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků. Schéma otevírání škol Od 20. dubna: Vysoké školy by se měly otevřít v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Účastnit by se jich mohlo vždy maximálně pěti lidí najednou. Mohly by se tak konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek. Individuálně by mělo být možné na vysoké škole navštívit knihovnu či studovnu, ale jen za účelem vyzvedání či vracení knih. Od 11. května: Studenti závěrečných ročníků středních a vyšších odborných škol a konzervatoří by se měli mít možnost ve školách připravovat na maturitní a závěrečné zkoušky či absolutoria. Měla by se obnovit individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Měla by rovněž znovu začít prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou či v diagnostických ústavech. Od 25. května: Do základních škol by se mohli vrátit žáci 1. stupně základních škol. Kolektivy by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Mohla by se obnovit výuka skupin po pěti dětech v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky nebo ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže. Od 1. června: Mohly by se konat maturitní a závěrečné zkoušky ve středních a vyšších odborných školách nebo absolutoria v konzervatořích. Ve středních a vyšších odborných školách by se mohlo konat praktické vyučování. Podmínky by měly být podobné jako v případě skupin žáků na 1. stupni základních škol. Červen: Mohly by se konat přijímací zkoušky na střední školy. Mohly by se konat třídnické hodiny pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Tyto hodiny by měly sloužit ke konzultacím i vzdělávání. Nejdřív by se už příští týden mohli studenti vrátit na vysoké školy, to ale pouze omezeně studenti posledních ročníků při společných aktivitách nejvýše pěti. Mohly by se tak konat například státnice či rigorózní zkoušky, uvedl po jednání vlády ministr Robert Plaga (ANO). Další otevírání VŠ bude záviset na vývoji epidemie, doplnil. Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám mladších školáků 25. května. Výuka na prvním stupni přitom bude omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze 15 dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek má rozhodnout v hodině učitel, povinně je budou žáci nosit ve společných prostorách škol. Nemocnice začnou obnovovat i běžnou péči o pacienty, která byla kvůli pandemii koronaviru omezena. Ministerstvo zdravotnictví vyzve poskytovatele akutní lůžkové péče, aby zajistili kapacity i pro jiné výkony elektivní péče, část kapacity ale musí zůstat vyčleněna pro lidi s onemocněním covid-19. Například Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze už ve čtvrtek uvedla, že tento týden začne běžnou péči o pacienty postupně obnovovat. Také poskytovatelé ambulantní péče by měli postupně přejít na standardní režim. Resort ale specifikuje doporučení, týkající se například elektronického systému na objednání, aby se co nejméně lidí potkalo v čekárnách. Hranice se neotevřou dříve než v červnu Hranice se určitě neotevřou dříve než v červnu, řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Bude záležet i na situaci v jiných zemích. Kabinet se podle Vojtěcha otázkou příliš nezabýval, nechce dávat predikce nepodložené odborným názorem. Ode dneška mohou Češi v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Do ciziny mohou jet například z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu. "U rozvolnění cestování do zahraničí se bavíme o poslední fázi a je otázka, kdy toto nastane. Určitě ne dříve než v červnu za nějakých podmínek. A pokud jde o nějaké všeobecné cestování všude, kam člověk chce cestovat, tak nevím, jestli se bavíme o tomto létě. Bude záležet na situaci v příslušných zemích," uvedl. Zmínil například, že situace ve Španělsku, Velké Británii či Spojených státech není epidemiologická situace dobrá. Do karantény nebudou muset lidé, kteří vycestují na dobu kratší než 24 hodin, a to v případech, kdy půjde o zaměstnance záchranných složek, kteří museli zasahovat v sousedním státě, nebo zemědělce, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země. Do karantény nebudou muset ani občané, kteří musejí za hranice jet k lékaři, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu. "Shodli jsme se, že v tuto chvíli nebudeme říkat žádný termín ukončení povinnosti (nosit roušky). Z našeho pohledu se roušky osvědčily jako velmi důležité opatření," řekl Vojtěch. Nošení roušek bude podle něj dál povinné s výjimkami, o kterých vláda a ministerstvo zdravotnictví rozhodly už dříve a které se týkají například řidičů nebo individuálního sportu. Náměstek ministra Roman Prymula dodal, že je třeba sledovat další vývoj epidemie a zajistit, aby nezačal skokově růst počet nakažených.

Armáda pomůže v domovech sociálních služeb

Na zajištění provozu domovů sociálních služeb, ve kterých bude prokázáno nakažení novým typem koronaviru, bude nasazena armáda. Rozhodla o tom v úterý vláda. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) bude moci být povoláno až 360 vojáků. Vláda již v minulosti rozhodla o nasazení vojáků na hranicích nebo o zapojení armády do tzv. chytré karantény. Nasazeno tak může být více než 4000 vojáků.

Návrh vládě společně předložili ministr obrany Metnar a vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vojáci by měli být oficiálně povoláni k záchranným pracím, v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb budou vykonávat pomocné práce. Armáda tak do těchto zařízení nepošle zdravotníky, jak například před časem požadoval Kraj Vysočina.

Nasazení vojáků by mělo zmírnit nedostatek a vytíženost personálu v postižených institucích. Podle předkladatelů vládního materiálu není v silách a možnostech krajů zajistit veškeré činnosti potřebné pro řádný chod domovů sociálních služeb vlastními silami.

Česko má za sebou čtyři týdny krizových opatření. Ta vláda spustila 11. března, když uzavřela všechny školy kromě mateřských. Postupně zavřela většinu obchodů a přikázala lidem vycházet ven jen s rouškou.