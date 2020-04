Ke konci dubna bude podle modelu připraveného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) kumulativně asi 10 tisíc pozitivně diagnostikovaných případů covid-19. Dál se počítá s tím, že seniorů mezi nimi bude asi 25 procent. Novinářům to ve středu řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Do modelu se promítá počet neodhalených případů v populaci. Současné předpoklady počítají asi s deseti procenty, přesnější údaje ukáže studie reprezentativního vzorku populace, jejíž výsledek bude podle Duška znám asi za dva týdny. Druhou zásadní proměnnou jednotkou je reprodukční číslo, jež uvádí průměrný počet lidí, které jeden nemocný nakazí.

"Aktuálně směřujeme k reprodukčnímu číslu, které je rovno jedné," uvedl Dušek. Podle něj by číslo mohlo být i nižší než jedna, což by předznamenávalo už ústup epidemie, ale data z Velikonoc nebyla kvůli nižšímu počtu testů zohledněna.

Ani o Velikonocích nedocházelo podle Duška k nekontrolovanému šíření covid-19. Přesná data se ve statistice případů projeví zřejmě nejdříve za týden. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je zásadní, že nepřibývá lidí, kteří potřebují léčbu v nemocnici.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula o víkendu uvedl, že považuje 400 nových případů za den za nárůst, při něm by nebylo možné dál zmírňovat opatření, která vláda jako ochranu před epidemií nařídila. Maximální růst byl zatím 27. března, kdy přibylo 373 případů, a 3. duben s 332 případy.

"Dobrým signálem je, že v úterý bylo nově odhaleno 82 případů a testů bylo více než 5000," řekl Dušek. Kolem osmi desítek nových případů bylo odhaleno také každý den o velikonočních svátcích, podle Duška to bylo dané i nižším počtem testovaných.

"Vidíme poměrně přesně, že nedochází k nárůstu počtu v rizikových skupinách a nepozorujeme žádné výrazné změny v počtu a charakteristikách nemocných, kteří museli být hospitalizováni," uvedl Dušek.

Podle ministra je zásadní, že české nemocnice současný počet pacientů zvládají. Dlouhodobě jich je zhruba 400, neroste mezi nimi podíl těch, kteří potřebují intenzivní péči. "Nemocnice mohou začít za určitých podmínek standardně fungovat, abychom nepoškodili pacienty, kteří už několik týdnů čekají na své zákroky," sdělil ministr.

ÚZIS odhady vývoje epidemie postupně zpřesňuje. Týden před koncem března předvídal, že v polovině dubna bude v ČR asi 8000 případů. Odhad z 1. dubna hovořil o 5600, což se potvrdilo. Před týdnem byl optimistický scénář 6300 případů. K dnešnímu ránu bylo laboratorně potvrzeno 6151 nových případů.

Na konci měsíce dubna mělo být podle prvních březnových odhadů nakažených celkově asi 14 200, před týdnem statistici prezentovali odhad asi 10 600.

Počet vyléčených v Česku dál stoupá, od úterního večera přibylo 34 uzdravených, celkem jich je 676. Zemřelých v nemocnicích je 163, proti úterý o dva více. Potvrzených případů nákazy je 6151. Vyplývá to z údajů uvedených na webu ministerstva zdravotnictví. V úterý přibylo 82 nakažených, denní nárůst se tak třetí den drží pod stovkou. Proti předchozím dnům stoupl počet testovaných, laboratoře jich v úterý vyhodnotily 5867.

Vláda v úterý představila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven uzavřených kvůli novému typu koronaviru. Rozdělila ho do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Nejprve by měli otevřít řemeslníci, farmářské trhy a autobazary, postupně by se měly každý týden a později po 14 dnech přidávat další obchody či akce. V poslední vlně by mohly otevřít například všechny provozovny v nákupních centrech.