Z e-shopu s elektronickými dálničními známkami, který v lednu vyvinula při takzvaném hackathonu skupina 60 dobrovolníků, stát nevyužije nic. Použitelná byla tak malá část, že to nemělo smysl. Uvedl to ve čtvrtek server Seznam Zprávy s odvoláním na vyjádření organizátora hackathonu Tomáše Vondráčka a Jana Paroubka ze státního podniku Cendis, který informační systém k elektronickým dálničním známkám nyní zajišťuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) před časem uvedl, že pokud IT systém vyvinutý dobrovolníky bude plně funkční, stát ho využije.

Dobrovolníci při dvoudenním hackathonu systém vytvořili jako náhradu za zrušenou zakázku na IT systém ke známkám, jehož dodavatelem a provozovatelem měla být podle rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury společnost Asseco Central Europe. Stát měl za systém zaplatit 401 milionů korun. Zakázka se ale stala terčem kritiky z řad odborníků, opozice a také Babiše. Podle nich byla zakázka předražená a netransparentní. Počátkem března pak dostal zakázku na systém ke známkám za 128 milionů korun Cendis, ministerstvo dopravy tehdy oznámilo, že podnik rovněž převezme roli supervizora mýta za 27 milionů korun.

Podle serveru lidé z Cendisu hledali několik týdnů s organizátory hackathonu možnosti, jak aspoň část jejich práce využít. "Oni za ten lednový víkend udělali velké množství práce (...), ale aby to bylo využitelné v informačním systému veřejné správy, to je trošku jiný level. Snažili jsme se tam najít nějaký průsečík, ale opravdu to směřuje k tomu, že se z toho nepoužije nic," uvedl Paroubek.

Hackathon #ferznamka #znamkamarada byl skvělou akcí a dobrou inspirací. Dlouho jsme společně hledali cestu, jak výsledky hackathonu využít. Kód použít nemůžeme, myšlenky ano. Úpravy by musely byt velké a čas neúprosně utíká. Ale díky za vše, co jste udělali. — CENDIS, s.p. (@PCendis) April 16, 2020

Totéž Seznamu Zprávy potvrdil i organizátor hackathonu Vondráček. Podle něj Státní fond dopravní infrastruktury mimo jiné trval na některých funkcionalitách, které v jejich řešení nejsou. Zástupci státu nechtěli couvnout ze zvoleného architektonického řešení systému a výsledné podoby pro uživatele. "Ve výsledku by to teď znamenalo poměrně významné úpravy. De facto zahodit většinu věcí a v podstatě to celé předělat," dodal Vondráček.

Elektronické dálniční známky by od příštího roku měly nahradit dosavadní papírové kupony. Systém by měl být připraven na začátku letošního prosince. Loni stát na prodeji známek vybral 5,35 miliardy korun.