Hanu Krausovou zastihla koronavirová karanténa na pláži. Když vláda Andreje Babiše vyhlašovala zákaz cestování a zavírání obchodů, restaurací, hotelů nebo sportovišť, zrovna byla na indonéském Bali. Usrknout si z koktejlu a mávnout nad tím rukou, protože nějak bylo a nějak bude, ale nemohla - coby šéfka a spolumajitelka úspěšného portálu Amazing Places na vyhledávání stylové a luxusní dovolené v Česku a na Slovensku přišla ze dne na den o veškerý byznys. "A do toho jsme museli řešit, jak se vůbec dostaneme domů," dodává s tím, že na tropickém ostrově byla s celým týmem včetně zakladatele projektu a jeho většinového vlastníka, pražského hoteliéra Petra Kotíka.

Problém s cestou zpátky se vyřešil, navrátivší se expedice se pak kvůli povinné karanténě na dva týdny nastěhovala do Kotíkova vyprázdněného butikového Art Hotelu. Bolehlav s vymazaným byznysem ale nezmizel, i když… "Až restrikce pominou, je zřejmé, že lidé budou letos cestovat hlavně po Česku. A typ ubytování, který my zprostředkováváme, na tom bude dobře, protože movitější lidé, kteří jinak tráví letní dovolenou v zahraničí, budou hledat tady," připouští Krausová s tím, že Amazing Places už finišují i s vlastním rezervačním systémem a že velká část z 250 majitelů prémiových ubytovacích zařízení, kteří s nimi spolupracují, už hlásí na prázdniny vyprodáno.

Jenže do té doby, než se trh otevře, je ještě poměrně dlouhá doba. Podle vládního harmonogramu se hotely a penziony budou moct pro zákazníky otevřít až jako poslední po 8. červnu. A to může být pro řadu z majitelů malých penzionů nebo roubenek na samotě vážný problém. Velikonoce a prodloužené květnové víkendy pro ně měly znamenat velkou příležitost, ze které je vlivem pandemie velký finanční trabl. Krausová s Kotíkem kvůli tomu napsali dokonce otevřený dopis premiérovi.

Argumentují v něm, že nemá logiku, aby dřív než malé penziony nebo chalupy pro jednu rodinu byly otevřené posilovny nebo hobbymarkety, kde se za den protočí desítky a stovky lidí. "Pro hosty nepředstavují pobyty v malých ubytovacích zařízeních zvýšené riziko, mnohdy právě naopak. Pravděpodobnost nákazy na chalupách a malých penzionech je mnohem nižší než v přeplněných obchodech či posilovnách. Proto navrhujeme povolit provoz pronajímatelům soukromých chalup, chat, apartmánů a malých penzionům do 5 pokojů od 1. května 2020," uzavírají svůj text zástupci Amazing Places.

Na to, že vládní harmonogram má spoustu much a že pro některé segmenty, jako jsou ubytovací služby nebo pohostinství, může být likvidační, už upozornily i Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací. Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Kateřina Dostálová tvrdí, že cestovnímu ruchu pomůžou rekreační vouchery pro zaměstnance, které chce vláda mezi lidi distribuovat.

Ne všechny hotely a penziony ale zůstanou zcela bez hostů. Právě Amazing Places rozjeli spolu s IT studiem Mevris, které vyvíjí hotelové a rezervační systémy, projekt Zachraň hotel, nově přejmenovaný na Hero Hotel. "Nový název lépe vystihuje, o co nám jde. Chceme poděkovat hrdinům, kteří bojují s koronavirem v první linii," dodává Krausová. Jde o to, že majitelé hotelů mohou dát k dispozici prázdná lůžka pro zdravotníky, kteří v nich pak stráví například povinnou karanténu nebo tam mohou přespávat, když cestují za prací nebo prostě jen raději nechtějí chodit z nemocnice domů. Momentálně je v systému už přes pět tisíc lůžek.

"Bereme to jako poděkování. Je to také otázka určitého CSR. Když už jsou ty pokoje volné, tak ať poslouží dobré věci. Navíc zdravotníkům v rámci Hero Hotel nabídneme, že budou moct po uvolnění restrikcí strávit zdarma víkend v těchto zapojených hotelech," vysvětluje Krausová s tím, že jak do iniciativy, tak do Amazing Places se momentálně hlásí desítky nových hotelů.

Ale zatímco pro ty, které chtějí nabídnout ze solidarity lůžka zdravotníkům, jsou dveře v Hero Hotel otevřené, filtrem Amazing Places, které mají vybudovanou silnou základnu více než 350 tisíc fanoušků na sociálních sítích, jich projde jen menší procento: "K tomu, aby služby, vybavení a styl měly opravdu úroveň a my je mohli s klidem doporučit, ještě většině českých majitelů hotelů, penzionů nebo chalup něco chybí."