Vláda na pátečním zasedání schválila navýšení ošetřovného na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60, a to zpětně od 1. dubna. Na Twitteru to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle návrhu zákona, který vláda zveřejnila na svém webu, by měl stát ošetřovné kvůli uzavřeným školám vyplácet nejdéle do prázdnin. Příští týden by zákon měla posoudit sněmovna.

Za první měsíc stonání dostávají nemocní zaměstnanci 60 procent základu příjmu. Od 31. do 60. dne - tedy druhý měsíc nemoci - pobírají 66 procent. Od třetího měsíce se vyplácí 72 procent. Stát nyní platí rodičům dětí do 13 let, kteří po uzavření škol zůstali s potomky doma, 60 procent základu příjmu. Stejně poskytuje i těm, kteří se po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb starají o starší či postižené členy rodiny. Živnostníci dostávají 424 korun na den.

Ministerstvo práce v podkladech k zákonu poukazuje na to, že uzavření škol a dalších zařízení trvá přes měsíc, řada rodin je na ošetřovném závislá a nižší příjem jim nestačí na pokrytí běžných výdajů na život. Týká se to hlavně samoživitelů a samoživitelek.

Podle podkladů by ošetřovné mohlo pobírat nejvýš 181 000 lidí. Výdaje na 30 dní by po zvýšení činily asi 3,5 miliardy korun. Při nynějším nastavení by částka na měsíc byla o 0,9 miliardy nižší.

Ministerstvo průmyslu počítá s pokračováním vyplácení ošetřovného živnostníkům. Podle mluvčí Štěpánky Filipové by resort měl výzvu k podávání žádostí o podporu za duben vyhlásit 1. května. Navýšení denní částky zatím nenavrhl.

Ministerstvo práce žádá o projednání ve stavu legislativní nouze. Zákon by se tak mohl schvalovat ve sněmovně a Senátu zrychleně při prvním jednání.

Vyšší částky navrhovaly už při schvalování ošetřovného na dobu nouze opoziční strany. Maláčová tehdy uvedla, že pokud by mělo být uzavření škol dlouhodobější, návrh na navýšení pak předloží sama.

Od pondělí 20. dubna se mohou otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalony, jak s tím počítal vládní plán na rozvolnění opatření zavedených kvůli epidemii nového typu koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům po pátečním zasedání vlády řekl, že kabinet první vlnu uvolnění opatření schválil a jeho resort zanesl do příslušného opatření.

Kabinet plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června.

Od 20. dubna se podle něj mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření. "Vláda posvětila první změny, nyní jsme to vložili přímo do legislativní formy," uvedl Vojtěch.

Vysoké školy se od pondělí otevřou v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Účastnit by se jich mohlo vždy maximálně pět lidí najednou. Návrh v pátek vláda schválila, řekl na tiskové konferenci po jejím jednání ministr zdravotnictví Vojtěch. Budou se tak moci konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

Studenti se také budou moci ve stejném maximálním počtu věnovat laboratorní, experimentální nebo umělecké práci, zejména za účelem vypracování závěrečných prací, a klinické a praktické výuce a praxi.

Individuálně bude možné na vysoké škole navštívit knihovnu či studovnu, ale jen za účelem vyzvednutí či vrácení studijní literatury.

Studenti budou muset poskytnout čestné prohlášení o tom, že v předchozích dvou týdnech neměli příznaky virového onemocnění. Aktivit se budou moci zúčastnit v případě, že jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému onemocnění a že nemají nařízenou karanténu.

U vstupu do zkušební místnosti si budou muset dezinfikovat ruce.

Školy vláda kvůli šíření epidemie nového typu koronaviru uzavřela 11. března. Výuka se do škol v plném rozsahu do července nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně.

Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

Bohoslužby budou možné od 27. dubna za přísných hygienických pravidel. Nejdříve se budou moct konat za účasti nejvýše 15 osob.