Hradní kancléř Vratislav Mynář uspořádal v pátek ve své restauraci v Osvětimanech na Uherskohradišťsku zabijačku, které se v době platnosti nouzového stavu zúčastnilo šest lidí. Na porážku prasete dorazil i starosta obce Aleš Pfeffer. Krajská hygiena o zabijačce nevěděla. Mynář se hájí, že prase bylo třeba zabít, jelikož bylo nemocné a uhynulo by. Účastníkům páteční zabijačky nechal udělat rychlotesty na přítomnost koronaviru. Informuje o tom server Blesk.cz.

"My jsme si tady pěstovali soukromě prase tak jako mnoho let," uvedl Mynář. Jeho restaurace je kvůli preventivním opatřením ale uzavřena a prase podle Mynáře nebylo čím krmit. Po otevření hobbyobchodů koupili praseti šrot. Kvůli šrotu ale zvíře podle Mynáře přestalo žrát a hrozilo, že pojde.

"To byla normálně zabijačka nutná, nedělalo se žádný hogo fogo, jenom se rychle zabilo prase, rozbouralo se na maso, rychle se to ukončilo. Já jsem k tomu přijel včera (v pátek) odpoledne, to už byl skoro konec té zabijačky," uvedl Mynář. Podle něj se zabijačky zúčastnil řezník a další čtyři nebo pět lidí.

Kancléř upozornil, že se akce odehrála ve veřejnosti nepřístupném a soukromém areálu. "Všichni měli roušku a ještě podmínkou těch lidí bylo, že by rádi věděli, že nikdo, kdo bude na té zabijačce účasten, nemá vir," řekl Mynář, který proto požádal lékařku, aby účastníkům provedla test zaměřený na koronavirus.

Vendula Ševčíková z hygienické stanice Zlínského kraje serveru Blesk.cz řekla, že v obci Osvětimany nebyla nahlášena žádná zabijačka. "Za dodržení hygienických podmínek by zabijačka byla možná pouze pro členy domácnosti," uvedla.

Nouzový stav zatím platí do konce dubna. Lidé by i nadále měli vycházet ze svých domovů jen v nezbytných případech, například do práce, pro potraviny či léky, povoleny jsou také vycházky do přírody či městských parků. Od ostatních si má člověk udržovat alespoň dvoumetrový odstup, mít zakrytý nos i ústa a pohybovat se maximálně po dvou, pokud nejde například o členy jedné domácnosti.