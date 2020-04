"Když jsem poprvé dostal na hubu, tak mi mamka řekla, že když budu v něčem nejlepší, tak mě lidi budou respektovat a pak si to nebudou dovolovat," říká Ben Cristovao, který se z otloukánka stal jedním z nejvlivnějších českých influencerů. Na Instagramu sleduje tohoto zpěváka, tanečníka, vegana a podnikatele téměř 800 tisíc lidí a na Facebooku kolem půl milionu.

Kvůli koronaviru neodletí reprezetovat Česko na soutěž Eurovision Song Contest 2020 s písní Kemama, ohrožen je jeho zářiový koncert v O2 Aréně a okleštěn je i provoz veganského výčepu, který chtěl otevřít hostům v polovině března a nyní čepuje pivo lidem na ulici jen přes okénko. Jaké to je přijít o takové příležitosti?

"Je to spousta času, práce, energie a kreativity, která je pryč, a to už nikdo nevrátí. Ale věci se dějí a tolik lidí přišlo o tolik víc, že kdybych si měl stěžovat, o co jsem přišel, bylo by to bylo smutný," hodnotí situaci optimistický Cristovao a v Podcastu HN 360° mimo jiné radí, jak najít novou motivaci.

