Co je to devítka? Pistole s ráží devět milimetrů. Devátá třída. Praha 9. Anebo skupina devíti top manažerů a podnikatelů ze světa českého internetu, kteří se dvakrát týdně potkávají při telekonferenci a coby zakladatelé iniciativy #Covid19CZ řeší, jak ještě pomoct v boji s koronavirem. "Síla naší skupiny je obrovská," říká v obsáhlém rozhovoru pro HN jeden z jejích členů, internetový investor Dušan Šenkypl. Jde o další díl seriálu Hrdinové digitálního Česka.

Šenkypl spolu se svými partnery Janem Bartou a Davidem Holým v roce 2016 rozjel investiční skupinu Pale Fire Capital, do jejíhož portfolia dnes patří třeba aukční server Aukro, on-line vyhledávač nábytku Favi nebo řetězec saunových center Saunia. Zakladatelé Pale Fire Capital investují výhradně své peníze, které získali miliardovým prodejem portálu ePojištění.cz. Koronavirus dopadá i na jejich podniky, Šenkypl s Bartou se však od začátku intenzivně věnují nejen jim, ale i neformánímu spolku #Covid19CZ.

Ten sehrává při řešení koronavirové pandemie v Česku klíčovou roli. Členové hned v prvních dnech rozjeli telefonní infolinku 1212, pomohli na svět nové řadě nemocničních ventilátorů pod značkou CoroVent, pro stát vymysleli systém chytré karantény a nedávno vypustili i mobilní aplikaci eRouška, která kontroluje, jestli se její uživatel nepotkal s někým nakaženým. Kromě Šenkypla s Bartou jsou hybateli iniciativy také Jakub Nešetřil z neziskové IT organizace Česko.Digital, technologický popularizátor Patrik Zandl, Pavel Zima ze Seznamu, Tomáš Havryluk z Alzy nebo zakladatelé datové firmy Keboola.

"Asi to je opravdu zárodek něčeho, co sice ještě nemá úplně jasné kontury, ale co by do budoucna mohlo pomáhat celé společnosti jít technologicky dopředu," připouští Šenkypl.

Jste jedním ze zakladatelů iniciativy #Covid19CZ, hodně jste se v jejích projektech od počátku angažoval. Co vás k tomu vedlo? Váš společník z Pale Fire Capital Jan Barta mi popisoval, že on kvůli obchodům s akciemi na čínské burze koronavirus detailně nastudoval už v lednu, a tušil tak, co nás čeká. Bylo to u vás podobné?

S Honzou jsem se pravidelně bavil a viděl jsem hrozbu, kterou koronavir představuje. Studoval jsem analýzy z Číny a zejména z Itálie, kde bylo vidět, že to je a bude vážné. A v obecnější rovině platí, že když je člověk mladší, snaží se vybudovat byznys, vydělat peníze, což se mi snad povedlo. Postupem času ale hraje čím dál větší roli možnost uplatnit se v rámci nějaké komunity, být prospěšný. To je něco, co já, Honza i náš třetí partner David Holý velmi silně ctíme, a když vidíme, že je někde problém, s jehož řešením můžeme pomoct, chceme se na to podívat. A tady bylo zřejmé, že technologie sehrají obrovskou roli. V Česku máme několik naprosto špičkových technologických firem a špičkových lidí a to, že se je podařilo dát takhle narychlo dohromady a co se jim podařilo extrémně rychle vytvořit, je úžasné. Dodává mi to optimismus, co naše země může ještě dokázat.

Takže to berete jako určité pokračování vašich charitativních aktivit.

Přesně tak. Jsme v tomto směru hodně aktivní, podporujeme třeba Rekonstrukci státu, protože považujeme za důležité, aby nám tu fungovalo transparentní prostředí. Podporujeme také iniciativu Učitel naživo, je totiž třeba učit děti jinak, než se to běžně děje. Zajímá nás také narovnání exekučních a insolvenčních pravidel, podporujeme Radka Hábla a Člověka v tísni. Koukáme se na zemědělství... To, co nás zajímá, jsou zkrátka věci, které by Českou republiku mohly posunout.

Tohle byla ovšem úplně nová situace, ne? Nejen okolnostmi, ale i tím, že musíte úzce spolupracovat se státním aparátem. Což pro internetové byznysmeny, jako jste vy s Janem Bartou nebo šéfové firem typu Seznam či Alza, musí být nečekaná zkušenost.