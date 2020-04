Případné okamžité zrušení opatření proti šíření koronaviru by podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška mělo zdrcující důsledky. Řekl to minulý týden poslancům na neveřejné schůzi sněmovního zdravotnického výboru. Na té se poslanci mohli ptát náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly na další kroky v oblasti rozvolňování opatření zavedených proti šíření koronaviru. Dušek měl na schůzi prezentaci o nově vybudovaném informačním systému.

Pokud by byl například od 1. září zcela uvolněn pohyb občanů bez omezení a předcházela mu neuvážená uvolňování, setkalo by se s virem podle Duška zhruba 60 procent populace. "Za tři měsíce by dokázal projít 6 miliony lidí, to je na vrcholu peaku 150 tisíc pozitivně diagnostikovaných, z toho 30 tisíc v kategorii 60+ a 8 tisíc na přístrojích - denně po dobu 1,5 měsíce," prohlásil před poslanci, což je patrné ze záznamu schůzky, která byla zveřejněna na stránkách výboru.

Šéf zdravotnických statistiků současně ovšem připustil, že odborníci konkrétní poznatky o šíření viru zatím nemají. "Nevíme jak velkou virovou zátěž máme už venku, nevíme, jaká je inkubační doba," uvedl s tím, že nikdo zatím nedokáže zodpovědně odhadnout, jak dlouho bude boj s koronavirem trvat.

I podle Prymuly zamezilo včasné přijetí opatření podstatně rychlejšímu rozvoje nákazy ve společnosti. Podle něj by jejich odložení vedlo až k zhruba dvojnásobně rychlejšímu šíření a Česko by bylo v tomto ohledu na úrovni Itálie. Prymula dnes uvedl, že současná data potvrdila, že spontánní uvolnění opatření o Velikonocích se už projevilo na vyšším počtu nakažených. Jde ale podle něj o první signál, který zatím nemá statistický význam.

Vláda chce také kvůli většímu počtu dat začít od středy populaci plošně testovat. Testování se bude týkat Prahy, jižní Moravy, Litoměřicka a Litovelska. Cílem je zjistit podíl nakažených mezi obyvateli Česka. Lékaři by měli otestovat až 28 tisíc lidí.

V Česku bylo dosud zaznamenáno 6657 potvrzených případů nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Vyléčilo se 1235 lidí, v nemocnicích s touto nákazou zemřelo 181 pacientů.