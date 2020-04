Poslanci od úterý projednávají další opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. V úterý by podle schváleného programu měli hlasovat o dvou vládních návrzích ve stavu legislativní nouze. Jde o prodloužení lhůty pro stažení cigaret se staršími kolky s nižší spotřební daní z trhu o jeden měsíc a o vyšší ošetřovné kvůli uzavření škol.

Následně by se poslanci měli věnovat zákonům, které vetoval nebo vrátil s úpravami Senát. Jejich projednávání by mohlo pokračovat i ve středu. Po nich by se poslanci měli vypořádat s další pěticí nových vládních protikrizových zákonů. Patří k nim další prohloubení letošního rozpočtového schodku, zvýšení plateb státu do veřejného zdravotního pojištění, prodloužení poskytování státního příspěvku drobným podnikatelům kvůli uzavření provozoven a o zavedení státní záruky za komerční úvěry podnikatelům.

Opoziční TOP 09 neuspěla s návrhy, aby poslanci jednali o zákazu vycestování českých občanů do zahraničí, což je podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové zásadní zásah do lidských práv, a o takzvané chytré karanténě kvůli nakládání se soukromými daty lidí.

Sněmovna odmítla také požadavky lidovců Mariana Jurečky a Jiřího Miholy, aby Sněmovna debatovala o vládní pomoci firmám a živnostníkům, která se podle Jurečky mnohým nedostává, a o režimu na hranicích pro vědce, učitele a studenty v rámci mezinárodní spolupráce.

"Mnohé navrhované body mohou být součástí informace vlády o rozvolňování restriktivních opatření," podotkl k těmto návrhům s ohledem na dohody vedení dolní komory o postupu nynějšího jednání Sněmovny předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Ve středu by měli poslanci diskutovat o uvolňování restriktivních vládních opatření proti šíření nového koronaviru i o nákupech zdravotnických ochranných pomůcek.

Opoziční strany si přejí od vlády vyslechnout vysvětlení jejího plánu uvolňování opatření proti koronaviru, navrhovat budou i debatu o nákupu ochranných pomůcek. Na debatu by se mohlo dostat ve středu po projednání ostatních bodů. "Akceptovali jsme to, protože to má logiku. Věřím, že takto tento týden proběhne, ostatní věci, které se netýkají koronavirové krize, jsou méně důležité a odsuneme je na další variabilní týden Poslanecké sněmovny," vysvětlil šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Po projednání předpisů v tomto týdnu by se měla sněmovna u běžných materiálů znovu scházet v poloviční sestavě, jak bylo dosud při koronavirové krizi obvyklé. Tentokrát se poslanci ale schází v plném počtu, protože pro přehlasování stanovisek horní komory je nutná nadpoloviční většina hlasů ze všech 200 poslanců.