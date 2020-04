Chytrá karanténa dokáže nahradit významnou část plošných opatření proti šíření koronaviru, pokud se podaří do domácí izolace dostat tři pětiny lidí, kteří byli ve větším kontaktu s nakaženými. Zjistil to tým vědců z iniciativy Model antiCOVID-19 pro ČR. Někteří z autorů výsledky v úterý představili na tiskové konferenci.

Iniciativu tvoří 29 vědců a vědkyň z dvaceti domácích i zahraničních institucí. Zaměřili se na opatření proti šíření koronaviru i na jejich postupné odstraňování. Model A porovnává plošné kroky s chytrou karanténou. Model B sleduje případný vývoj nemoci ve 206 městech a obcích s rozšířenou působností u dětí do 18 let, dospělých a seniorů nad 65 let pomocí údajů mobilních operátorů.

Model A zahrnuje skupiny lidí, kteří jsou infekční, v kontaktu s nakaženými, nemocní a uzdravení. Kolem 10. března se počet nakažených zvedal každý den zhruba o 40 procent. Každý třetí den se tak víc než zdvojnásobil. Díky celostátním omezením se zdravotnictví nezahltilo a zůstala rezerva lůžek s plicními ventilátory. "S plošnými opatřeními se ale nedá žít příliš dlouho," podotkl Pavel Hroboň z Advanced Health Care Management Institute.

Tým vědců v modelu A ověřoval kvůli možnému uvolňování plošných kroků účinky chytré karantény, jejímž cílem je do tří dnů dostat do domácí izolace ty, kteří byli ve významnějším kontaktu s nakaženými. "Pokud se tohle podaří u 60 procent lidí z této skupiny, model A ukazuje, že chytrá karanténa dokáže nahradit významnou část plošných opatření," uvedl Hroboň. Chytrou karanténu označil za "robustní opatření", zůstala by pak omezení akcí s větším počtem účastníků, nošení roušek a dodržování přísných hygienických pravidel.

Takzvaná chytrá karanténa se testovala nejdříve na jižní Moravě, v tuto chvíli pak v pěti krajích. Týká se hlavně řízení testování, oslovování kontaktů a elektronického předávání informací mezi krajskými hygieniky, odběrovými místy a laboratořemi. S ostrým spuštěním projektu se počítá od 1. května. Podle ministerstva zdravotnictví je chytrá karanténa soubor opatření a nástrojů, jak rychle identifikovat nakažené a v co nejkratším čase provést odběry i testy.

Tým připravuje ještě třetí model M. Ten má simulovat situaci ve středně velkém městě s 56 tisíci obyvateli a připraven by měl být zhruba do deseti dnů. Podle koordinátora iniciativy Reného Levínského se vzorem stal Hodonín. Označení M získal model podle příjmení prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který se v Hodoníně narodil. Díky nástroji by mělo být možné modelovat i dopady místních opatření, například otevření hobby marketů.

Iniciativu Model antiCOVID-19 pro ČR zastřešuje akademické pracoviště IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Modely jsou k dispozici vládě a úřadům. Výsledky budou na webu www.idea.cerge-ei.cz.