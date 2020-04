Dvaadvacetiletá studentka brněnské Mendelovy univerzity Michaela Kabátová vycestovala začátkem února do Řecka na erasmus. Měsíc si užívala studentský život se vším všudy, jenže koncem února se v Řecku objevil první případ nákazy koronavirem. V březnu pak přišla zpráva, že se škola uzavírá. Kabátová mohla nadále chodit do školy pouze pro balíčky s jídlem, které studenti dostávali jako náhradu zavřené menzy. Případy nákazy se začínaly množit a čím dál víc zahraničních studentů se rozhodlo pro návrat do vlasti.