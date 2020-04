Nový typ koronaviru se podle molekulárního genetika Jana Pačesa v mnoha ohledech chová jinak, než vědci očekávali. "Jiné koronaviry způsobují jenom nachlazení, rýmu a celkem bez následků zmizí. Tady se zdá, že by to mohlo být problematičtější. Ale nevíme to. Máme jenom různé indicie. Proto jsou epidemiologové teď tak opatrní," vysvětluje v rozhovoru pro HN vědec, který působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Téměř jistě ale nový virus nikdo uměle nevyrobil, zdůrazňuje Pačes.