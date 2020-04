Kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky státu firmám na náhrady mezd, který je zatím do konce dubna, by se mohl prodloužit nejméně o měsíc. Navázat by na něj mohl případně dobrovolný odklad sociálních odvodů pro firmy. V České televizi to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). O odložení odvodů by vláda mohla jednat v pondělí.

Příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus stát poskytuje firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Vyplácí je zatím za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce tohoto měsíce. Všechny provozy by se měly otevřít a omezení by měla přestat platit do 25. května.

"Uvolníme všechno do konce května, takže předpokládám, že ten kurzarbeit ještě bude v květnu... Ještě minimálně měsíc by to tam bylo. Uvidíme podle zájmu. Uvidíme, jak navážeme jinými programy, například odložení plateb pojistného," uvedl Babiš. Dodal, že vláda o prodloužení ještě nejednala a návrh předloží ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). "Uvidíme, jestli odvody sociálního pojištění navážou až 1. června, a počkáme na vyhodnocení kurzarbeitu," řekl premiér.

Maláčová v neděli v diskusním pořadu televize Prima Partie uvedla, že program Antivirus s příspěvky na mzdy musí být dlouhodobý, trvat by měl minimálně tři až šest měsíců a kabinet přemýšlí o tom, jak by ho "nakombinoval s odvody".

Vláda se v pátek zatím shodla na tom, že by si firmy mohly sociální odvody odložit o tři měsíce. Za odklad by pak platily nižší penále, a to procento dlužné částky za čtvrt roku místo nynějších zhruba 4,5 procenta.

Z programu Antivirus se vyplácejí dva druhy příspěvků. Stát proplácí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku lidí z uzavřených provozů do 39 tisíc korun. Při výpadku pracovníků a surovin či při poklesu poptávky je to 60 procent náhrady do 29 tisíc korun. Oba příspěvky se stanoví ze superhrubé mzdy.

V úterý se také bude rozhodovat o možném prodloužení nouzového stavu. Podle Babiše vláda zatím nemá ve sněmovně vyjednanou podporu pro další prodloužení do 25. května. "My zatím nemáme tu podporu (ve sněmovně)... Jdeme do sněmovny s tím, že jsme vyhověli soudu," řekl Babiš. Většina opozičních stran uvedla, že bude od vlády chtít argumenty, proč by se nouzový stav měl prodloužit. Komunisté už dřív řekli, že by souhlasili s prodloužením do 17. května. Babiš dodal, že s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem právě mluvil, vedení KSČM bude o žádosti ještě jednat.

Nouzový stav má aktuálně končit 30. dubna. Pokud by podle Babiše byli poslanci proti a prodloužení neschválili, "znamenalo by to víceméně zrušení všech opatření". Vláda plánuje zatím postupné otevírání provozů, a to v dvoutýdenních intervalech. Poslední uvolnění by mělo nastat 25. května.

Nouzový stav platí v Česku od 12. března. Původně měl skončit 11. dubna. Sněmovna ho už jednou na žádost vlády prodlužovala, a to do konce tohoto měsíce. Vláda teď znovu zvažovala žádost o další prodloužení, Babiš ale před pár dny řekl, že si to ministři hnutí ANO nepřejí. Ve čtvrtek Městský soud v Praze některá omezující nařízení zrušil kvůli tomu, že je kabinet nevyhlásil podle zákonných pravidel. Neudělal to podle krizového zákona, ale podle normy o zdraví. Vláda se poté v pátek rozhodla žádat dolní komoru o prodloužení nouzového stavu.