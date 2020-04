Ministerstvo zahraničí se v úterý ohradilo proti nótě ruského velvyslanectví, jež si stěžovalo na článek týdeníku Respekt, podle kterého do Prahy přicestoval pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin.

Česká diplomacie považuje ruskou nótu za nepatřičnou snahu o narušování svobody tisku, řekla novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Ministr Tomáš Petříček (ČSSD) ani jeho náměstci ale nyní podle Štíchové neplánují žádné přímé jednání s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským kvůli současným sporům.

Ruské velvyslanectví v pondělí v nótě uvedlo, že útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné. Článek v Respektu označilo za nehorázné a lživé pomluvy a součást diskreditační kampaně v českých médiích.

České ministerstvo zahraničí považuje ruskou nótu za nepatřičnou, protože se v ní ambasáda ohrazuje proti svobodě médií, uvedla Štíchová. Ministerstvo podle ní dnes zaslalo ruské ambasádě vlastní nótu. "V odpovědi stojí, že v České republice dodržujeme a ctíme svobodu tisku a zákaz cenzury podle listiny základních práv a svobod. Ministerstvo zahraničí do těchto svobod nehodlá a nebude nikdy zasahovat. Odmítáme také to, že by se o něco podobného měl pokoušet některý cizí stát," řekla Štíchová.

"V odpovědi také připomínáme smlouvu o přátelských vztazích mezi Českou republikou a Ruskem, ve které se obě strany zavázaly dodržovat fakt, že se nebudou vměšovat jeden druhému do vnitřních záležitostí," uvedla Štíchová. Diplomacie podle ní také Rusku sdělila, že Česko dodržuje veškeré své mezinárodní závazky plynoucí z mezinárodního práva.

Senátní výbor pro zahraničí obranu a bezpečnost požádal vládu, aby rezolutně odmítla ruské vměšování do českých záležitostí a aktivity vůči českým veřejným činitelům, jejichž záminkou bylo odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6. Kabinet by měl také představit plán na snížení počtu ruských diplomatů v Česku, shodl se v úterý senátní výbor.

"Vyhrožování veřejným činitelům České republiky ze strany cizí moci je bezprecedentním útokem na suverenitu státu. V případě Ruské federace jde o akt o to závažnější, že ruské tajné služby se v nedávné minulosti opakovaně dopustily násilných trestných činů na území cizích států," stojí v usnesení výboru, které na Twitteru zveřejnil jeho předseda Pavel Fischer (nezávislý).

Bezpečnostní výbor @SenatCZ dnes striktně odmítl chování Ruska, které pod záminkou odstranění Koněvovy sochy rozvíjí svoje aktivity v ČR a vyhrožuje demokraticky zvoleným politikům. Vyzýváme vládu, aby zakročila. pic.twitter.com/VHSrmvINQM — Pavel Fischer (@PavelFischer) April 28, 2020

Výhrůžkám kvůli odstranění sochy Koněva čelí starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Moskva pohrozila odvetnými opatřeními. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu požádal o trestní stíhání lidí, kteří za odstraněním sochy z roku 1980 stojí. Rusko má od počátku dubna zákon, podle něhož hrozí až pět let vězení za poškozování válečných hrobů a pomníků, a to jak v Rusku, tak v zahraničí.

Senátní výbor označil vyjádření ruských představitelů kvůli přesunutí Koněvovy sochy za nepřípustná a nový ruský zákon za zasahování do vnitřních záležitostí Česka. Před ruským vměšováním do českých záležitostí v pondělí varovali i bezpečnostní experti. Ministerstvo zahraničí k tomu uvedlo, že česko-ruské vztahy jsou ve složitém období kvůli rostoucí asertivitě Moskvy.

Ministerstvo již dříve uvedlo, že přemístění Koněvovy sochy neporušuje žádnou z platných mezinárodních smluv mezi Českem a Ruskem. Pokud bude socha umístěna na důstojném místě, dostojí Česko svým závazkům z Česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1996. Podle Prahy 6 by socha měla být umístěna v připravovaném Muzeu paměti 20. století.