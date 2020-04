Česko se posunulo v dlouholeté debatě o výstavbě nového jaderného bloku v hodnotě nejméně 160 miliard korun. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v pondělí odsouhlasil návrhy dvou smluv mezi vládou a polostátní energetickou skupinou ČEZ. Týkat se mají jednoho nového reaktoru ve stávající elektrárně Dukovany. Podle sdělení vicepremiéra Karla Havlíčka je v přípravě ještě třetí smlouva, která má zakotvit podmínky, za jakých bude stát vykupovat elektřinu od ČEZ.

"Celé toto usnesení vlády je motivováno tím, abychom mohli dát kvalifikované odpovědi na otázky Evropské komise. A to ne postupně, ale v jednom balíku, aby prenotifikační a notifikační proces nového jaderného zdroje byl urychlen. Evropskou komisi především zajímá způsob výběrového řízení, způsob dodavatelského modelu, jak bude zdroj financován a jak se elektřina pak dostane na trh," vysvětluje v rozhovoru pro HN zmocněnec vlády pro výstavbu nového zdroje Jaroslav Míl.

HN: O čem je návrh té první rámcové smlouvy?

Zhruba na deseti stranách vytváří určité prostředí pro uzavření dalších navazujících smluv na jednotlivé etapy přípravy a realizace výstavby, včetně uvedení do provozu nového jaderného zdroje.

HN: Co si pod tím konkrétně představit?

Ta smlouva definuje účel smlouvy, předmět smlouvy, určuje strany kontraktu, důvody k tomu, proč se tato smlouva uzavírá a jak budou jednotlivé strany pokračovat při první, druhé, třetí a čtvrté etapě. Zároveň také ukotvuje určité principy zodpovědností obou stran. Tedy že stát na sebe přebírá regulatorní a legislativní rizika. V případě, že dojde k zásadní změně regulatorních a legislativních podmínek, které znemožní výstavbu v průběhu projektu, tak bude mít investor právo předat společnost včetně všech aktiv, která bude tento nový jaderný zdroj stavět, do rukou státu. Na druhou stranu stát má možnost v případě, že by byl nespokojen, si celou tuto společnost převzít. S tím, že pochopitelně uhradí například veškeré do té doby vynaložené náklady.

HN: Kdo tedy má být investorem - polostátní ČEZ jako takový? Mluvilo se i o různých dceřiných firmách či o rozdělení společnosti.