Ochrana životního prostředí a ekonomické zájmy firem jdou často proti sobě, ne vždy to tak ale musí být. Ekologická opatření přináší i úspory. Například když si betonárka uvědomí, že může špinavou vodu dávat do betonu a nemusí ji pouštět do odpadu.

Podle Vojtěcha Pilnáčka, zakladatele a předsedy Asociace progresivních podnikových ekologů, budou firmy v době krize hledat úspory třeba i na úkor životního prostředí. "Rolí dobrých podnikových ekologů ale je, aby našli způsob, jak úspory a ekologii skloubit," říká bývalý vrchní ministerský rada, který po šesti letech opustil ministerstvo životního prostředí a stal se lobbistou. Se svou asociací vzniklou začátkem dubna se bude nyní věnovat zejména odpadovému hospodářství. To měl na starost i na ministerstvu.

Je pravda, že jste na ministerstvu životního prostředí nebyl příliš spokojený s rychlostí prosazování změn, zejména v oblasti cirkulární ekonomiky?

Práce na ministerstvu je obecně dost složitá, musíte vyvažovat zájmy všech zainteresovaných skupin. Jednání se tedy většinou vedou hodně dlouho, aby se všechno spravedlivě vypořádalo. Z tohohle pohledu tedy není prosazování změn určitě nejrychlejší, není to ale nic, za co by mohlo ministerstvo, ten systém je takto prostě nastaven.