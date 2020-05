Nahodím krosnu, vezmu spacáky, stan, zásoby, Ronju do šátku, Kubu za ruku a vyrážíme. Cestou na nádraží si v duchu říkám, co jsem si to na sebe zase ušila, ale když nasedáme do prvního vlaku, všechno ze mě opadne," líčí svou obvyklou dovolenou Klára Kubíčková.

Novinářka, blogerka a matka čtyř dětí, projezdila s batohem na zádech celé Česko a její model může sloužit jako důkaz, že sólo cestování s dětmi bez auta není nic nereálného. Jde jen o to zapomenout na penzion s polopenzí a kufr přecpaný oblečením a hračkami. Bonusy tohoto přístupu za to evidentně stojí.