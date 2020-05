Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že elektronická evidence tržeb (EET) by se mohla odložit až do konce roku. Zároveň bude prosazovat snížení DPH u ubytovacích služeb z 15 na deset procent, protože tento sektor bude krizí způsobenou koronavirem zasažen nejvíce a zřejmě trvale. Babiš to uvedl v neděli v rozhovoru pro Českou televizi.

Zatím Sněmovna schválila pozastavení celé EET na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový stav je prozatím schválen do 17. května.

K snížení DPH Babiš uvedl, že Česko je zemí s třetí nejvyšší sazbou DPH pro ubytovací služby v Evropě. Od května již klesla sazba DPH z 15 na 10 procent u stravovacích služeb. Vláda podle něj připraví program na pomoc podnikatelům v cestovním ruchu.

Babiš také uvedl, že vláda už nebude Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Ten naposledy poslanci prodloužili do 17. května, i když vláda žádala o stav nouze až do 25. května.