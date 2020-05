Stát vyslyšel podnikatele, kteří si stěžují na problémy s placením nájmů kvůli omezeným možnostem fungování v koronavirové krizi. Mohl by jim přispět až polovinou z celkové částky s tím, že o úhradu zbytku by se podělili pronajímatel a nájemce.

"Třicet procent by zaplatil pronajímatel a dvacet procent nájemce," upřesnil pro HN ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš přitom ještě začátkem víkendu mluvil o tom, že by stát přispěl podnikatelům na nájmy pouze třetinou. A Havlíček připustil, že na této variantě byli s premiérem předběžně domluveni.

"Rozdíl mezi tou třetinou a polovičkou by dělal přibližně miliardu až 1,5 miliardy korun. Myslím, že v rámci všech těch výdajů by to mohlo být schůdné," vysvětlil ministr, proč náhle změnil plán. Svůj nový záměr chce v pondělí navrhnout vládě. Pomoc podnikatelům s nájmy by tak podle něj stát přišla až na 4,5 miliardy korun. Dotknout by se mohla až 150 tisíc firem, včetně živnostníků a společností s ručením omezeným.

Svaz obchodu a cestovního ruchu záměr ministerstva vítá. "Toto rozdělení by mělo umožnit velké části obchodů přežít. Teď bude důležité, aby vláda návrh ministra Havlíčka co nejrychleji schválila a pomoc se co nejdříve dostala k těm, kteří ji potřebují," řekl pro HN prezident svazu Tomáš Prouza. Podobně se vyjádřil také Svaz průmyslu a dopravy: "Oceňujeme, že vláda vyslyšela naše doporučení a přispěje podnikatelům na nájem."

Naopak hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská varuje před přenášením peněžních problémů na další podnikatele. "Dopady striktních vládních opatření přenášíte na bedra dalších osob. Šíříte krizi dál, na další subjekty. Ty pak budete taky zachraňovat?" uvedla v reakci na Havlíčkův záměr přispívat na nájmy podnikatelům.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš zase upozornil, že není jasné kritérium pro nárok na příspěvek, kterým je "zavřená provozovna", o níž Havlíček mluví.

"Vydefinujme přesně, co znamená: měli zavřeno. Spousta provozoven měla výdejové okénko nebo prodávala přes internet," uvedl Bartoš s tím, že tím společnosti dosáhly pouze několika jednotek procent z předešlého obratu.

Podle Havlíčka stát pomůže i těmto firmám. "Bude se to vztahovat na všechny, kteří byli vládním nařízením odstaveni a musí platit nájemné. Nehledě na to, jestli provozovali e-shop," ujistil. Příspěvek by se podle něj měl vztahovat na dobu od 12. března, tedy od vyhlášení nouzového stavu v Česku, až do 30. června.

Právě problémy s placením nájmu označují podnikatelé za ty, které jim dělají největší starosti. "O nájmech jednáme, nemůžeme si je nyní dovolit zaplatit v plné výši. Bohužel některé reakce jsou negativní, majitelé argumentují, že mají vlastní úvěry," uvedl v nedávném rozhovoru pro HN spolumajitel gastroskupiny Together David Petřík.

Podobné zkušenosti s vyjednáváním o nájmech má s majiteli objektů i majitel oděvní firmy Pietro Filipi Michal Mička. "Pár obchodních center řeklo, že nám dají až padesátiprocentní slevu z nájmu. Většina se k tomu ale vyjadřuje tak, že se nic neděje," poznamenal Mička.

Potíže s placením nájmu původně kabinet chtěl vyřešit tím, že umožní odklad platby za období od 12. března do 30. června až do konce letošního roku. Podnikatelé se však shodovali na tom, že jim takový odklad příliš nepomůže. "To neřeší situaci, jen to odkládá problém do budoucna," uvedl dříve Mička. Zákon, který podepsal koncem dubna prezident Miloš Zeman, kromě toho zakazuje pronajímatelům vypovědět firmu z nájmu do konce června kvůli neplacení nájemného.