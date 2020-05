Mezinárodní železniční a autobusová doprava bude moci znovu začít fungovat od 11. května. Uvolnění vládního opatření, které od 14. března cesty dopravců do zahraničí kvůli pandemii koronaviru zakazovalo, v pondělí schválila vláda. Potvrdil to ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Vyjádření dopravců ČTK zjišťuje.

"Uvolňujeme restrikce i v dopravě. Navrhnu vládě od 11. května zrušit zákaz provozování mezinárodní drážní a autobusové dopravy. Pro překročení hranice tak bude možné využívat také autobusy nebo vlaky, které dopravci vypraví," napsal v pondělí odpoledne Havlíček na Twitter. Později v SMS zprávě potvrdil, že vláda návrh schválila.

Nyní platí zákaz mezinárodní dopravy pro všechny osobní dopravce v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě. Vztahuje se na přepravu cestujících, nákladní doprava může do zahraničí i teď.

Někteří dopravci už v minulých dnech uvedli, že v případě uvolnění vládního zákazu jsou připraveni rychle obnovit své mezinárodní linky. Dopravní společnosti proto vyzývaly vládu k upřesnění harmonogramu zrušení zákazu, aby mohly okamžitě zareagovat.

Dopravci už také v posledních dnech evidují zvýšený počet dotazů zákazníků k cestám do ciziny.

Havlíček zatím nespecifikoval, za jakých podmínek by doprava do zahraničí měla fungovat. Vláda od předminulého týdne umožnila cesty do zahraničí. Při návratu do Česka se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény.

Vyšší ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či sociálním službám se zvýší ze 424 na 500 korun na den, a to od dubna. Vyšší částka se bude vyplácet nejdéle do konce června. Dostat ji mohou rodiče dětí do 13 let i starších školáků s postižením či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti. Podle informací ČTK to v pondělí schválila vláda.

Školy v Česku se kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřely 11. března. Fungovat přestaly i některé mateřské školy. O několik dnů později pak vláda nařídila zastavit provoz některých zařízení sociálních služeb.

Ošetřovné se osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) vyplácí jako dotace. Ty se zatím měly poskytovat za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce dubna. Vláda podmínky upravila podle pravidel pro zaměstnance. Těm se ošetřovné už zvýšilo od dubna ze 60 na 80 procent základu příjmu. Vyplácet se má nejdéle do konce školního roku.