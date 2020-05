Pět měsíců před krajskými volbami opustil řady sociálních demokratů hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Někdejší generální ředitel společnosti Škoda Transportation byl členem strany čtyři roky a při posledních krajských volbách jí v kraji dopomohl k druhému místu, z kterého následně ČSSD na úkor vítězného hnutí ANO sestavila koalici. Bernarda by teď na svoji kandidátku chtěli zlákat Starostové a nezávislí.

"Abych se rozvedl a hned druhý den oznamoval svatbu, to by mi opravdu nepřišlo vhodné. Skončila pro mě jedna kapitola a co bude v politice dál, teď vůbec neřeším," řekl Bernard HN. Připustil ale, že zájem Starostů o něho trvá delší dobu a že se mu dobře spolupracuje s jejich krajským lídrem Pavlem Čížkem. "Určitě se teď nechci nikam cpát. Navíc Pavel Čížek už byl zvolen jedničkou jejich kandidátky," dodal s tím, že by nechtěl někoho připravit o místo.

Podle prvního místopředsedy Starostů a nezávislých Petra Gazdíka by se to ale v případě, že by se rozhodl do STAN vstoupit, určitě ještě dalo řešit. "Co jsem tak vypozoroval, Pavel Čížek by byl ochoten mu svoje místo přepustit. Asi by se volila kandidátka znovu," uvažuje Gazdík. Starostové ostatně Bernarda začali lanařit už loni, když se začalo poprvé výrazněji proslýchat, že mezi Bernardem a jeho spolustraníky to neklape.

"Dostal od nás nabídku už před časem, řekl, že ji zvažuje a ta nabídka stále trvá. Je to jenom na něm," říká Gazdík.

Z dělníka ředitelem, pak kritika vlády s ANO