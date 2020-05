Před 75 lety skončila druhá světová válka. Ačkoliv 8. květen je pro většinu Čechů už jen číslo v kalendáři a den volna, pro pamětnici událostí Marii Sehnoutkovou jsou to zážitky, které nikdy nevymaže z hlavy. Na začátku května 1945 jí bylo osm let. Žila tehdy v Sedleci u Prčice a pro nový dokument Paměti národa zavzpomínala na první květnové dny roku 1945. Během nich došlo k masakru místních obyvatel. "Němci stáli na mostě, a co se kde hnulo, na to stříleli. Postříleli hodně lidí. Pak chodili po Sedleci, sbírali chlapy a vodili je do školy. Můj strejda byl tehdy mladý svobodný kluk, pekař, sebrali ho a také odvedli do té školy," vypráví hrůzné události. "Němci viděli, že prohrávají, tak druhý den vzali všechny lidi z té školy, museli si vykopat jámu, a všechny je tam postříleli. Do té jámy. Pak utekli," popisuje masakr, během něhož nacisté zastřelili na třicet osob.