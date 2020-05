Ministerstvo zdravotnictví bylo ještě před vyhlášením nouzového stavu oprávněno omezit docházku do škol. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, který tak zamítl žalobu advokátky Venduly Záhumenské. Ta se domnívala, že uzavřením škol vláda zasáhla do jejího práva posílat děti do školy a zabezpečit školní výuku a docházku.