Majitelé velkých obchodních center a nákupních parků finišují s přípravami na pondělní otevírání prodejen. K němu dojde v rámci rozvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru. V pondělí se opět rozběhne provoz většiny obchodů a služeb, které centra nabízejí. Pro představu, v pražském Palladiu stoupne počet otevřených podniků ze současných zhruba 30 na 170. S tím je spojená i očekávaná větší návštěvnost a pro provozovatele také zvýšené nároky na dezinfekci prostor nebo hlídání dodržování bezpečnostních pravidel.

"Těsně před pondělním otevřením projdou centra hloubkovou dezinfekcí. Zajistí ji odborná firma, která celý postup i použité prostředky konzultuje s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Průběžný úklid a dezinfekce společných prostor probíhá v centrech už od počátku epidemie ve zvýšené frekvenci. Dezinfekční gely jsou zákazníkům zdarma k dispozici u všech vstupů do center, na toaletách a na infostáncích," říká Petra Valentová, marketingová manažerka pražského obchodního centra Westfield Chodov. To patří do skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, která v hlavním městě provozuje ještě Centrum Černý Most a Metropoli Zličín. Podle Valentové vyjdou náklady spojené se všemi opatřeními skupinu řádově na stovky tisíc korun měsíčně za jedno centrum.

Podobně jako na Chodově se připravují i další obchodní domy.

Kromě dezinfekce a úklidu patří k nejčastějším krokům před pondělním hromadným otevíráním například instalace značek pomáhajících zákazníkům dodržovat bezpečné dvoumetrové rozestupy, proškolování zaměstnanců nebo posilování ostrahy. Ta bude kontrolovat, zda návštěvníci pravidla dodržují, případně zda se na místě pohybují se zakrytými ústy a nosem.

"U obchodních center budou zajištěny osoby, které budou dohlížet na dodržování stanovených pravidel a působit na zákazníky a další osoby, aby všechna opatření náležitě dodržovali. Veškeré pokyny budou zákazníkům sdělovány primárně formou informačních tabulí, letáků, obrazovek či rozhlasem," prohlašuje Angelika Houdková, vedoucí pronájmů společnosti DRFG, která vlastní například nákupní centra a zábavní parky v Olomouci nebo Českých Budějovicích.

Řadu z výše zmíněných opatření majitelé obchodních domů zavedli už dříve. Centra jako taková totiž obvykle zavřená nebyla. Fungovaly v nich například prodejny s potravinami nebo drogerií, jejichž provoz vláda nezakázala. Nyní se k nim přidají další obchody a služby jako kina, kadeřnictví či prodejny s módou nebo elektronikou. Provozovatelé zmiňují, že zavřeno budou mít jen poslední výjimečné případy.

"Dle usnesení vlády mohou v obchodním centru v pondělí otevřít všechny provozovny vyjma obchodních jednotek, kde je připravováno jídlo. V souladu s tímto nařízením otevřou v Centru Stromovka všechny obchody s výjimkou foodcourtových jednotek, restaurací a kaváren. Tito provozovatelé na základě vládního nařízení otevřou pro veřejnost 25. května 2020," konstatuje manažer Centra Stromovka Marek Dörfl.

Omezení se dotknou i provozu kin. Ta sama o sobě sice fungovat mohou, během promítání filmů ale nebudou moci pustit do sálu více než sto lidí najednou. Každá druhá řada v hledišti navíc musí zůstat volná a vedle sebe mohou sedět maximálně dva návštěvníci. Ti se u sledování filmů budou muset obejít bez občerstvení. Jeho prodej i konzumace zůstávají dále zakázané.

Majitelé center zatím nemají vyčíslené, o kolik peněz je opatření spojená s pandemií připravila. Čekají až na otevření všech provozoven, k němuž by mělo dojít na konci května, a například také na to, jak bude definitivně vypadat finanční pomoc od vlády. Například zmíněná skupina DRFG ale odhaduje, že celkové ztráty budou menší, než s jakými původně počítala.