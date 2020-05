Zatímco jiná - i větší - města postupně končí s omezeními, která zavedla během rozjezdu pandemie koronaviru, Mladá Boleslav nadále zůstává u tvrdých opatření. Zřejmě jako jediné město v Česku nechalo úplně zastavit hromadnou dopravu a s jejím zprovozněním nespěchá. I přesto, že vedení radnice mluví o tom, jak má nízký počet nakažených a situace je příznivá. Kdy by mohl přijít návrat do normálu, po kterém volají stovky obyvatel, však není jasné. Magistrát nechce ani přes kritiku spěchat.

"Jsme určitě tvrdší než jinde, ale neberu, že je to chyba," říká k opatřením, která zavedl mladoboleslavský magistrát, primátor města Raduan Nwelati (ODS). K uvolňování současné situace ve městě by podle něj mělo docházet spíše pozvolna. A to i přesto, že na radnici tlačí obyvatelé, aby stejně jako jiná města omezení zrušila.

Už koncem dubna vznikla internetová petice požadující obnovení provozu autobusů, kterou zatím podepsalo přes 300 lidí. Byť podle prohlášení chápou, proč město před více než měsícem takový krok udělalo, autobusy mimo provoz podle lidí podepsaných pod peticí komplikují pohyb po městě.

Podle místních postihuje zrušená MHD hlavně seniory či lidi z okrajových částí města. Město sice zavedlo taxi pro seniory, přes které si mohli dovolit odvoz. Objednávka takové služby je však podle místních komplikovaná, protože není dost vozidel.

Opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová (Zelení) zároveň upozorňuje, že jediné autobusové linky, které město obnovilo, jsou podle určené pro zaměstnance mladoboleslavské automobilky Škoda Auto. Ty navíc mnoho zaměstnanců nevyužívá, jak uvedl primátor Nwelati. Spoje podle něj převáží okolo desítky lidí, ostatní se do práce dopravují po vlastní ose.

"Současné nastavení hromadné dopravy je diskriminační," kritizuje vedení radnice Krumpholcová. Vadí jí, že lidé, kteří nepracují v automobilce a zároveň nevlastní vozidlo, mají velmi ztíženou cestu do práce nebo za lékařem.

Primátor Nwelati kritiku obyvatel i opoziční političky odmítá s tím, že autobus je velmi rizikové místo z pohledu nákazy a virus se v něm může držet do doby, než ho pracovníci dopravního podniku vydezinfikují. "Pokud spustíme hromadnou dopravu, nebude možné vyselektovat, kdo ji bude používat. Svézt se tak bude moci i bezdomovec, u kterého je riziko nákazy vyšší než u toho, kdo dbá na hygienu," říká Nwelati. Zároveň připomíná, že ve městě jsou i zahraniční dělníci, kteří mají také jiné hygienické návyky.

Nwelati postup, který město zvolilo, údajně konzultoval s náměstkem ministra zdravotnictví a epidemiologem Romanem Prymulou. I díky tomu je podle primátora situace v Mladé Boleslavi příznivá. "Máme tu velmi nízký výskyt koronaviru," chlubí se Nwelati.

Přesto se znovuzavedením MHD nechce spěchat. Datum, kdy by se mohly autobusy vrátit ve větší míře do ulic, má magistrát podle něj už vybrané, nechce jej však prozradit s tím, že finální rozhodnutí padne až podle vývoje situace. "Teď čekáme asi 17 dní, jaký bude mít vliv obnovení provozu ve Škodovce," popisuje primátor.

Automobilka byla kvůli pandemii koronaviru téměř šest týdnů zavřená. Výroba byla přerušena 18. března večer a na pracoviště se zaměstnanci vrátili až ráno v pondělí 27. dubna. Právě situace v automobilce může situaci ještě zkomplikovat. Deník Právo v pátek upozornil na to, že u dvou zaměstnanců závodu se prokázala nákaza koronavirem. Radnice proto bude podle Nwelatiho případ sledovat.

O zákazu hromadné dopravy či uzavření dětských hřišť rozhodl mladoboleslavský magistrát v rámci vyhlášeného nouzového stavu. Žádná jiná tuzemská města k tak výraznému omezení hromadné dopravy nepřistoupila. Většina z nich pouze zavedla prázdninový provoz, případně rušila jen některé méně vytížené spoje. Mnoho radnic navíc v posledních dnech přistoupilo k posílení spojů v souvislosti s tím, že vláda znovu zpoplatnila zóny placeného stání, které na začátku koronavirové pandemie zrušila.