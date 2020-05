V polovině března se velká část Čechů musela narychlo přesunout ze svých škol a pracovišť domů a do virtuálního prostoru. Tato živelná digitalizace je příslibem do budoucna, ale má i svá rizika, především v kybernetické bezpečnosti, jak nám ukázaly hackerské útoky na české nemocnice.

O tom, co se stalo a co by měli lidé, firmy i státní instituce dělat do budoucna budeme diskutovat v on-line debatě Hospodářských novin a Aspen Institute Central Europe ve čtvrtek 14. května od 14 hodin s předními českými experty. O kybernetické hygieně, kterou je třeba provést, budou hovořit Tomáš Pojar, vedoucí expertní skupiny Aspen Institute CE pro oblast Bezpečnost-inovace a prorektor CEVRO Institutu, Lukáš Kintr, náměstek ředitele NÚKIB pro řízení sekce Národního centra kybernetické bezpečnosti, Karel Medek, ze sdíleného centra kybernetické bezpečnosti, T-Mobile CZ, Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, a Michal Salát, ředitel pro výzkum hrozeb, Avast.

Diskusi, která je součástí série debat Kam kráčíš, Česko 2020, bude moderovat Martin Ehl, hlavní analytik HN.

Své dotazy pro panelisty můžete už dopředu vkládat pod tímto článkem. Publikum se také bude moci ptát přímo během živého přenosu.