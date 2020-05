Fakt jo? Ty brďo. Kecáte." Grafický designér Vít Škop se právě dozvěděl, že je Objevem roku. Tenhle titul je každoročně jednou z cen Czech Grand Design. Letos se to ovšem ocenění dozvídali po telefonu – takže je to většinou trochu zaskočilo. Za normálních okolností by vyhlašování designérských cen probíhalo se vší slávou v divadle v Karlíně a následoval by večírek až do rána. Kvůli epidemii z toho však sešlo a všechno se odehrálo na obrazovce ČT art, která minulý týden odvysílala záznamy překvapených telefonátů i poděkování, které si každý natočil doma na video.

Vyhlašování cen za design je jednou z mnoha akcí, které se přesunuly do virtuálního světa. Ovšem i oceněný produkt Víta Škopa existuje jen na obrazovce. Je to vzdělávací aplikace Vividbooks, která způsobí, že černobílé pracovní listy ožijí, dostanou barvy a začnou se hýbat – první kapitoly jsou teď ke stažení zdarma pro každého, kdo má iPad nebo iPhone.