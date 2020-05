Nejvyšší kontrolní úřad projedná v příštích dnech nový plán kontrol. Zahrnout by do něj měl i nákupy ochranných pomůcek, které uskutečnil stát v rámci nouzového stavu kvůli nákaze nemocí covid-19. Na co konkrétně se chce NKÚ zaměřit a co jsou největší slabiny hospodaření státu, popsal v rozhovoru pro HN prezident Národního kontrolního úřadu Miloslav Kala.

Kdy s kontrolami státních nákupů začnete?

Bezprostředně po 18. květnu. Nejprve to ale musí schválit kolegium, které nás teď čeká. Prvním případem by byl nákup zdravotnických pomůcek. Z našich analýz vyplývá, že bylo utraceno asi jedenáct miliard korun. Tato kapitola se už uzavírá, takže už je prostor, aby Nejvyšší kontrolní úřad nastoupil.

Budete kontrolovat nákupy jak pro ministerstvo zdravotnictví, tak pro ministerstvo vnitra?