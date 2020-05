Po dvouměsíční pauze se v pondělí mohou v Česku opět otevřít obchodní centra, venkovní zahrádky restaurací, ale také třeba kadeřnictví. Povoleny budou rovněž akce do 100 lidí, což se týká jak návštěv divadel, kin či muzeí, tak i mší či sportovních tréninků. Pro deváťáky a maturanty se otevřou školy. Vše bude možné jen za dodržení přísných hygienických pravidel. Jde o největší vlnu uvolňování opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru v březnu. Další rozvolnění vláda plánuje na 25. května. Ještě týden bude v Česku platit nouzový stav. V hlavním městě v pondělí začaly opět platit parkovací zóny, jejichž provoz byl od poloviny března přerušen kvůli koronaviru.

Vláda také dnes projedná další možné uvolňování opatření proti epidemii koronaviru včetně zmírnění povinnosti nosit roušky. Ty by se podle úvah premiéra Andreje Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka nadále musely nosit jen v uzavřených prostorách a MHD.

Vláda by se mohla zabývat i zmírněním pravidla, které mezi 08:00 a 10:00 v obchodech vyhrazuje nákupní dobu pro seniory. Uvolnění v této věci si umí představit náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, řekl České televizi (ČT). Vojtěch koncem dubna uvedl, že o zrušení vymezené doby pro seniory by se mohlo mluvit na začátku června.

Vláda má na programu také menší novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která v důsledku zřejmě zdraží drobné zásilky z čínských a dalších e-shopů v zemích mimo EU.

Na území Česka budou také moci vstupovat s negativním testem na koronavirus občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím. Do Česka se tak velmi krátce po uvolnění restrikcí zavedených vládou v reakci na pandemii covidu-19 začnou vracet třeba i zahraniční filmové štáby.

Pokud by se situace začala zhoršovat a počet pozitivně testovaných na koronavirus by narostl na 400 za den, nastalo by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zbrzdění. V posledních dnech se počet případů nákazy denně drží pod stovkou, denní maximum bylo 27. března 373 případů.

Další fáze rozvolnění připadá na 25. května, kdy se počítá třeba s otevřením hotelů nebo vnitřních prostor stravovacích zařízení. Povoleny by mohly být také hromadné akce s účastí do 500 lidí a na první stupeň základních škol se budou moci vrátit žáci ve skupinách maximálně po 15.