Roušky odložíme dřív, než jsme si mysleli. Povinné přestanou být na veřejných prostranstvích už 25. května. Řada lidí si oddechne, v mnoha situacích skutečně roušky nedávaly smysl. A s rostoucí teplotou byl kus látky na obličeji stále větší otrava. Padlo ovšem i něco jiného než povinnost nosit roušky: mýtus, že se vláda řídí v rozhodování striktně názory epidemiologů.

Ještě v pondělí ráno ujišťoval hlavní epidemiolog Roman Prymula, že roušky budeme nosit do poloviny června. Měl pro to důvod: "Do konce května budou rozvolněná téměř veškerá opatření kromě masových akcí. A já bych pak chtěl vidět průběh těch čtrnácti dnů, co to udělá. Pokud dopad na společnost bude rozumný a nikterak dramatický, tak můžeme bez bázně a hany roušky minimálně ve venkovním prostředí sundat," vyprávěl na serveru iDnes.cz. Jenže vláda se rozhodla nečekat.

Podle čeho se tedy kabinet rozhoduje, když ne podle náhledu expertů? Není jiné vysvětlení, než že – jako správná marketingová vláda – podle nálady lidí. Na začátku byla ve společnosti poptávka po co největší přísnosti, a tak vláda zavřela hranice zevnitř i za cenu toho, že takový krok byl protiústavní. Teď je poptávka opačná – lid usoudil, že je vyhráno, a tak se rozvolňuje rychleji, než se plánovalo i než chtějí epidemiologové.