Německo musí pomoci sousedním zemím v Evropské unii oživit po koronavirové krizi své ekonomiky. Podle agentury Reuters to v úterý na jednání s poslanci konzervativní unie CDU/CSU řekla kancléřka Angela Merkelová.

Pro Německo jako exportní zemi je důležité, aby se jeho partnerům v EU také dařilo dobře, řekla Merkelová podle Reuters, která se odvolává na účastníky jednání. Kancléřka to řekla v kontextu s konzultacemi o unijním programu obnovy, jehož rozsah a financování jsou zatím nejasné.

Německo je podle Reuters nejúspěšnější velkou evropskou zemí v boji proti koronaviru, částečně i díky masivnímu testování, což umožnilo částečné znovuotevření největší evropské ekonomiky. Merkelová však na úterní schůzi poznamenala, že není v ničím zájmu, aby pouze Německo bylo po krizi silné.

Merkelová se podle informovaných zdrojů shodla s šéfem konzervativní frakce Ralphem Brinkhausem, že Německo bude muset převést mnohem více peněz do Bruselu. Do rozhodování o finanční pomoci Německa má být zapojen Spolkový sněm, napsala agentura Reuters. Brinkhaus podle ní předtím řekl, že Německo chce svým partnerům v EU pomoci, ale musí vědět, na co se miliardy eur použijí.

Evropská komise by měla příští týden představit revidovaný návrh sedmiletého rozpočtu EU.