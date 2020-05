Ministerstvo zdravotnictví v pátek od 10 hodin představí podmínky, za jakých se může obnovit další část provozů a služeb zakázaných kvůli pandemii nemoci covid-19. V pondělí 25. května se mají znovu otevřít například hotely, vnitřní prostory restaurací, hrady a zámky nebo kempy. Ministerstvo také zveřejní pravidla pro pořádání letních dětských táborů.

V neděli 17. května končí platnost nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronaviru 12. března. Zákazy, které mají platit i poté, proto vláda převede z režimu krizového zákona na opatření podle předpisu o ochraně veřejného zdraví.

V případě táborů už ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) naznačil, že je bude možné pořádat od 27. června pro nejvýše 300 účastníků. Pokud nebude do 8. června výrazně přibývat nových případů onemocnění covid-19, bude počet navýšen na 500 lidí. Stanové tábory budou omezeny na 100 dětí a organizátorů dohromady.

Od pondělí 25. května bude zahájena také nepovinná školní výuka pro žáky prvního stupně. Obnoven bude provoz alternativních taxislužeb nebo tetovacích salonů. Otevřou se vnitřní prostory hradů a zámků nebo zoologických a botanických zahrad. Součástí poslední vlny uvolňování provozů, jejichž činnost ministerstvo omezilo, bude také otevření denních stacionářů pro handicapované, sociálně terapeutických dílen. Obnoví se návštěvy v domovech pro seniory nebo ústavech sociální péče.

Harmonogram rozvolňování od 25. května:

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Do restaurací jen s rouškou

Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která se znovu otevřou veřejnosti 25. května, bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. Při dalším pohybu po restauraci ji budou muset mít nasazenou. Uvnitř hospod, barů a restaurací bude platit zvýšená dezinfekce, stejně jako na zahrádkách. Vyplývá to z dnešních informací ministerstva zdravotnictví.

U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromaždování lidí a dohlížet na dodržování povinného odstupu. Pokud je to možné, odstup by měli dodržovat i pracovníci.

Ve čtvrtek přibylo 82 případů koronaviru, v květnu zatím nejvíc

Ve čtvrtek přibylo v České republice 82 případů koronaviru. V květnu je to dosud nejvyšší denní přírůstek, celý měsíc se nicméně stále drží pod stovkou. Od začátku epidemie se nakazilo 8351 lidí, z nich se už 5241 vyléčilo a 293 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo. Dvě úmrtí připadají podle popůlnoční statistiky na webu ministerstva zdravotnictví na uplynulý den. Aktuálně se s nemocí potýká 2817 lidí.

Naposledy přibylo víc než sto nakažených poslední dubnový den, od té doby jich bylo méně než 80 a poslední týden denní přírůstek nepřekročil šedesátku. Jaký byl čtvrteční podíl nově odhalených nemocných mezi testovanými, bude jasné až po zveřejnění počtu testů kolem 09:00. Posledních 12 dní zůstával tento ukazatel s jedinou výjimkou pod jedním procentem.

V nemocnicích bylo posledních údajů 217 nakažených, z toho 42 pacientů bylo ve vážném stavu. Testů včetně opakovaných u stejného člověka bylo dosud provedeno téměř 335 tisíc.

Z potvrzených případů nákazy je jich nejvíc v Praze - 1914, z toho víc než tisícovka už se vyléčila. V Moravskoslezském kraji dosud onemocnělo 1180 lidí. Na Vysočině a v Jihočeském kraji je případů nemoci nejméně, kolem 180.

V přepočtu na počet obyvatel je nejvíce zasažený Karlovarský kraj, kde připadá bezmála 148 případů na 100 tisíc lidí. Následují Praha a Olomoucký kraj. Nejlépe jsou na tom stále jižní Čechy, kde mají na 100 tisíc obyvatel zhruba 28 nemocných.

Hlavní město eviduje i nejvíce obětí, celkem 94, následuje Moravskoslezský kraj se 46 mrtvými. Dlouhodobě nejnižší je údaj u Zlínského kraje, počet zemřelých se tam během čtvrtka o jednoho zvýšil na dva. Dvě třetiny úmrtí připadají na lidi od 75 let, další pětina je ve věkové skupině 65 až 74 let. Dvě nejmladší oběti jsou ve věkové skupině od 25 do 34 let.