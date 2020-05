Kdyby se vypisovala anketa o nejznámějšího policistu v České republice, nepochybně by ji vyhrál. Svým vyšetřováním shodil Nečasovu vládu a i po čtyřech letech po odchodu z čela protimafiánské jednotky stále promlouvá do veřejného života. Naposledy právě teď, kdy vyšel knižní rozhovor s názvem Třicet let pod přísahou, který s ním vedl novinář Josef Klíma. Bývalý elitní detektiv Robert Šlachta v něm přináší několik zajímavých informací a – byť to tak zřejmě nezamýšlel – také ukazuje, proč ve své misi nakonec neuspěl.

Tak to vyraž

Šlachtovým nejdůležitějším případem byl zásah na Úřadu vlády v červnu 2013. Začal nenápadně necelé dva roky předtím, když s detektivy dostal za úkol rozkrýt, kdo médiím vyzradil informace týkající se utajovaného svědka v armádní korupční zakázce na obrněnce. Šlachta nasadil odposlechy a časem přišel na to, že stopy vedou k náměstkovi Vrchního státního zastupitelství v Praze Liboru Grygárkovi. Byla to doba, v níž se intenzivně řešilo podezření, že někteří žalobci tohoto úřadu jsou příliš na straně zločinců, podezřelých podnikatelů a politiků a brzdí či maří vyšetřování jejich možné defraudace a všech možných druhů korupce.