Vláda v pondělí schválila obnovení branných školení pro dobrovolníky, kteří by se tak měli připravit na obranu státu v období nebezpečí. Databázi členů a absolventů takových akcí bude mít k dispozici ministerstvo obrany, které bude mít v případě ohrožení země právo do něj sáhnout, aby si vybralo pomocníky, určené k odvodu.

Cvičení mají podle plánu ministerstva obrany, které na novele zákona pracovalo od roku 2017, organizovat nejrůznější, třeba církevní a podobné - dle slov úřadu - dobře organizované spolky. "Je to důležitý krok k zapojení branných spolků do přípravy občanů k obraně státu. Posilujeme vazby s veřejností v této oblasti a motivujeme ji, aby měla možnost se angažovat, a to i jinak než třeba vstupem do Aktivní zálohy," uvedl ministr obrany Vladimír Metnar (za ANO) krátce poté, co vláda jeho novelu schválila.

Iniciativu ministerstva obrany vítá i předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl. Ten je jedním z těch, kdo větší zapojení spolků do případné obrany státu podporují. Jeho sdružení pochází z bývalého Svazarmu a sdružuje především technické sporty. Mezi jeho členy patří potápěči, radioamatéři, kynologové či vodáci.

"Podporovat brannost, schopnost zvládat krizové situace, je opravdu potřebné. My to už roky děláme," říká Ertl, jehož svaz pořádá akce pro statisíce dětí i dospělých členů. Podobu chystaného zákona ale kritizuje. Podle něj jej vytvořil někdo, kdo vůbec nechápe strukturu zájmových organizací. A výsledkem bude, že část organizací z možné podpory přímo vylučuje.